Георги Иванов: Вече започва да се чисти имиджът на съдийството ни

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на церемонията, организирана от Асоциацията на съдиите по футбол, на която бяха отличени най-добрите рефери за 2025 година. Той сподели, че откакто е застанал начело на футболната ни централа, имиджът на родното съдийство е започнал да се чисти.
"Откакто съм станал президент, целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитет се гради цял живот и се губи за минута. Пожелавам ви да бъдете на това ниво, на което всички да казват, че българското съдийство се е променило. Имиджът започва да се чисти", каза Георги Иванов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе
15:36 30.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ттт
15:43 30.01.2026
4 Лост
15:53 30.01.2026
5 Красимир Петров
16:46 30.01.2026
6 Мунчо
Какво ще чисти-шалче, греда или ТОПКА?
Ми Гонзо, ти знаеш ли какво е ИМИДЖ, не е гол,
облечен, рефер или съдя! България е пристанище
на многото празноглавци!
16:52 30.01.2026