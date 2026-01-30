Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Георги Иванов: Вече започва да се чисти имиджът на съдийството ни

30 Януари, 2026 15:33 458 6

Откакто съм станал президент, целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на церемонията, организирана от Асоциацията на съдиите по футбол, на която бяха отличени най-добрите рефери за 2025 година. Той сподели, че откакто е застанал начело на футболната ни централа, имиджът на родното съдийство е започнал да се чисти.

"Откакто съм станал президент, целта ми е съдиите да бъдат безпристрастни. Авторитет се гради цял живот и се губи за минута. Пожелавам ви да бъдете на това ниво, на което всички да казват, че българското съдийство се е променило. Имиджът започва да се чисти", каза Георги Иванов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе

    3 2 Отговор
    Ами ВСС с изтеклите мандати

    15:36 30.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ттт

    6 2 Отговор
    Гоше , 2+2=?

    15:43 30.01.2026

  • 4 Лост

    3 0 Отговор
    И колко съдии са махнати за това време?

    15:53 30.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Не,ка,дърник

    16:46 30.01.2026

  • 6 Мунчо

    0 0 Отговор
    Бате Гонзо, с четвърти завършен училищен клас,
    Какво ще чисти-шалче, греда или ТОПКА?
    Ми Гонзо, ти знаеш ли какво е ИМИДЖ, не е гол,
    облечен, рефер или съдя! България е пристанище
    на многото празноглавци!

    16:52 30.01.2026

