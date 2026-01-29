Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Уанда Нара разпали страстите в социалните мрежи с нова провокативна фотосесия

29 Януари, 2026 23:14 766 2

Снимките са заснети по време на снимките на новия ѝ музикален клип

Уанда Нара разпали страстите в социалните мрежи с нова провокативна фотосесия - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Уанда Нара отново прикова вниманието на милионите си фенове в Instagram, след като сподели поредица от изкусителни кадри, които предизвикаха истински фурор онлайн.

Аржентинската красавица, позната като бивша половинка на футболиста Мауро Икарди, не спира да изненадва с дръзки визии и самочувствие. В последната си публикация, събрала хиляди харесвания и коментари за броени минути, Уанда позира в оскъдно боди, което подчертава нейните съблазнителни извивки. Снимките са заснети по време на снимките на новия ѝ музикален клип, а почитателите ѝ не спират да обсипват звездата с комплименти и огнени емотикони.

С над 17,6 милиона последователи, Нара се утвърждава като истинска сензация в социалните мрежи, а всяка нейна поява предизвиква бурни реакции и вълна от одобрение. Безспорно, Уанда знае как да поддържа интереса към себе си и да бъде в центъра на вниманието, независимо дали става дума за музика, мода или личния ѝ живот.


  • 1 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Ако си падате по мъже в женски дрехи може и да ви разпали

    23:37 29.01.2026

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    Супер си е Уанда! Много е сексапилна)))

    23:47 29.01.2026

