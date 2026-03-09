Билетите за откриването на Мондиал 2026 достигат до 50 000 долара

Билетите за откриващия мач на Световно първенство по футбол 2026 достигат изключително високи цени на вторичния пазар. Срещата между Мексико и Южна Африка, която ще се играе на легендарния стадион “Естадио Ацтека”, вече се предлага онлайн за суми около 50 000 долара.

Предстоящият турнир, който ще бъде организиран съвместно от Мексико, Съединени американски щати и Канада, още от началото е съпътстван от критики относно цените на билетите. Недоволството на феновете се засили след като ФИФА стартира собствена платформа за препродажба на билети, без да поставя таван на цените.

В предишни световни първенства съществуваха ограничения за препродажбата, за да се предотвратят спекулации. По-либералните правила в САЩ и Канада обаче позволиха създаването на практически свободен пазар. Допълнително напрежение предизвика и фактът, че ФИФА получава около 30% комисиона от всяка вторична продажба.

Интересното е, че регулациите в Мексико не позволяват платформата на ФИФА да се използва за мачовете, които ще се играят в страната. Това доведе до появата на множество външни сайтове за препродажба и до сериозни колебания в цените.

По данни на платформата “Viagogo”, места близо до централната линия на терена за откриващия двубой вече достигат 50 124 долара. По-рано този месец цените дори са стигали до около 77 700 долара, съобщава испанското издание “El País”.

Толкова високи стойности засега се наблюдават основно за откриващия мач на турнира. За сравнение, билетите за срещата между Уругвай и Испания в груповата фаза достигат около 7600 долара – сума, която въпреки това остава изключително висока.