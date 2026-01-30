Перишич поиска да напусне сегашния си тим и да се завърне в Интер

Иван Перишич е направил решителна крачка към завръщане на „Сан Сиро“, след като официално е подал молба за трансфер от ПСВ Айндховен, съобщава авторитетният спортен журналист Джанлука Ди Марцио.

Според източника, опитният хърватски футболист е твърдо решен да осъществи преминаване обратно в Интер преди затварянето на януарския трансферен прозорец. Към момента обаче пътят към сделката е блокиран от ръководството на ПСВ, което не желае да се разделя с играча, особено предвид предстоящия ключов мач срещу Фейенорд в Ередивизи.

Въпреки първоначалната съпротива от страна на клуба, Перишич няма намерение да отстъпва. Той ще продължи да настоява за трансфера в следващите часове, като ясно е дал да се разбере, че приоритетът му е повторно обличане на екипа на „нерадзурите“, а не оставане в Нидерландия.

От Интер следят ситуацията внимателно и изчакват ПСВ да смекчи позицията си. Очакванията са, че твърдата позиция на Перишич може да се окаже ключовият фактор за пробив в преговорите.