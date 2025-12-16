Марая Кери ще озвучи старта на Зимните олимпийски игри в Милано

Световноизвестната американска дива Марая Кери ще излезе на сцената на легендарния стадион „Сан Сиро“ на 6 февруари 2026 г., за да даде тон на откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Новината бе потвърдена от организаторите на грандиозното спортно събитие, които обещават церемония, изпълнена с емоции, блясък и вдъхновение.

Темата на откриването е „Хармония“ – послание, което ще бъде предадено чрез уникалното съчетание на музика и спорт.

Марая Кери, известна със своя ангелски глас и впечатляваща сценична харизма, ще поведе зрителите на пътешествие, което подчертава значимостта на приобщаването, уважението и културния обмен между народите.

Зад кулисите на това мащабно събитие стои екипът на прочутия продуцент Марко Балич, който е подготвил истински спектакъл.

Програмата ще включва не само изпълнения на световни музикални звезди, но и специални моменти, посветени на италианските традиции, изкуство и иновации.