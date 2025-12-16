Новини
Марая Кери ще озвучи старта на Зимните олимпийски игри в Милано

Марая Кери ще озвучи старта на Зимните олимпийски игри в Милано

16 Декември, 2025 08:52

  • марая кери -
  • сцената -
  • сан сиро-
  • откриване-
  • зимните олимпийски игри-
  • милано-кортина

Очаква се церемонията да се превърне в празник на многообразието

Марая Кери ще озвучи старта на Зимните олимпийски игри в Милано - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Световноизвестната американска дива Марая Кери ще излезе на сцената на легендарния стадион „Сан Сиро“ на 6 февруари 2026 г., за да даде тон на откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Новината бе потвърдена от организаторите на грандиозното спортно събитие, които обещават церемония, изпълнена с емоции, блясък и вдъхновение.

Темата на откриването е „Хармония“ – послание, което ще бъде предадено чрез уникалното съчетание на музика и спорт.

Марая Кери, известна със своя ангелски глас и впечатляваща сценична харизма, ще поведе зрителите на пътешествие, което подчертава значимостта на приобщаването, уважението и културния обмен между народите.

Зад кулисите на това мащабно събитие стои екипът на прочутия продуцент Марко Балич, който е подготвил истински спектакъл.

Програмата ще включва не само изпълнения на световни музикални звезди, но и специални моменти, посветени на италианските традиции, изкуство и иновации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  сам у рай

    5 0 Отговор
    Прекрасен глас и прекрасно деколте.
    Дай боже всекиму.

    08:54 16.12.2025

