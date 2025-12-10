Новини
Атлетико (Мадрид) победи като гост ПСВ Айндховен с 3:2 за трети пореден успех

10 Декември, 2025 00:23, обновена 10 Декември, 2025 00:28 496 0

Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Атлетико (Мадрид) победи като гост ПСВ Айндховен с 3:2 в двубой от 6-ия кръг от основната фаза на Шампионска лига.

За "дюшекчиите“ това е трети пореден успех в този етап на състезанието и общо 4-и.

ПСВ Айндховен регистрира 2-ата си загуба в тази фаза на надпреварата, като има и 2 победи и 2 равенства.

Гуус Тил даде аванс на ПСВ Айндховен в 10-ата минута.

Хулиан Алварес възстанови равенството в 37-ата.

След почивката гостите удариха бързо за пълния обрат, след като Давид Ханцко в 52-ата минута и Александър Сьорлот докараха нещата за 3:1 за Атлетико.

Резервата Рикардо Пепи върна едно попадение за крайното 2:3 в 85-ата минута.

Монако победи турския гранд Галатасарай с минималното 1:0 в двубой от 6-ия кръг на основната фаза в Шампионска лига, игран на стадион "Луи II" в княжеството.

Единственият гол в двубоя отбеляза Фоларин Балогън в 68-ата минута, като малко преди това Денис Закария пропусна дузпа за "монегаските".

Монако са 18-и във временното класиране с 9 точки, колкото има и Галатасарай, който е с една позиция по-нагоре.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
