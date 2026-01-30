Героят за Лудогорец - Петър Станич: Предстои ни да пишем история

Лудогорец извоюва ценна победа с 1:0 срещу френския Ница и си осигури място в следващата фаза на Лига Европа. Героят на мача, сръбският нападател Петър Станич, се превърна в любимец на публиката, след като реализира единственото попадение и донесе радост на хилядите фенове на "орлите".

"Това беше истинско изпитание за нас, но най-важното е, че успяхме да зарадваме нашите привърженици и да продължим напред. Сега ни предстои да пишем история и да видим докъде ще ни отведе този път", сподели развълнуваният Станич след последния съдийски сигнал.

Срещата премина под знака на напрежението и тактическите битки, а Лудогорец демонстрира търпение и хладнокръвие.

"Резултатът 1:0 е изключително сладък, защото победата остава в Разград. За нас беше от ключово значение да се класираме и да покажем, че можем да се съревноваваме с най-добрите", допълни още нападателят.