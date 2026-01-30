Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Героят за Лудогорец - Петър Станич: Предстои ни да пишем история

30 Януари, 2026 10:08 582 4

  • лудогорец -
  • ница-
  • лига европа-
  • петър станич

Разградският тим се класира за плейофите в Лига Европа

Героят за Лудогорец - Петър Станич: Предстои ни да пишем история - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец извоюва ценна победа с 1:0 срещу френския Ница и си осигури място в следващата фаза на Лига Европа. Героят на мача, сръбският нападател Петър Станич, се превърна в любимец на публиката, след като реализира единственото попадение и донесе радост на хилядите фенове на "орлите".

"Това беше истинско изпитание за нас, но най-важното е, че успяхме да зарадваме нашите привърженици и да продължим напред. Сега ни предстои да пишем история и да видим докъде ще ни отведе този път", сподели развълнуваният Станич след последния съдийски сигнал.

Срещата премина под знака на напрежението и тактическите битки, а Лудогорец демонстрира търпение и хладнокръвие.

"Резултатът 1:0 е изключително сладък, защото победата остава в Разград. За нас беше от ключово значение да се класираме и да покажем, че можем да се съревноваваме с най-добрите", допълни още нападателят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този филм сме го гледали

    1 1 Отговор
    Нарича се "Да обереш тълпата" на тото.

    10:28 30.01.2026

  • 2 Ентусиасти

    1 1 Отговор
    Каква история ще пишете вие бе селяни до тука сте биете един мач и почват хвалбите селска чест е това сте вие болни мозъци ще ви напълнят кошарата и ще млъкнете

    10:34 30.01.2026

  • 3 Лудогирец

    2 1 Отговор
    Пак ни отсрами......останалите пак с в ТУПИК.

    Коментиран от #4

    10:37 30.01.2026

  • 4 Ганьо

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лудогирец":

    За тях гроздето е кисело...

    10:45 30.01.2026

