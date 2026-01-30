Карлос Алкарас се класира на първия си финал на Australian Open след драматичен трилър срещу Александер Зверев

Световният номер едно Карлос Алкарас написа нова златна страница в своята кариера, след като се класира за първи път на финал на Откритото първенство на Австралия. Младият испанец демонстрира изключителна воля и характер, преодолявайки Александер Зверев в петсетова епопея, продължила над пет часа и половина на легендарната „Род Лейвър Арина“.

В един от най-запомнящите се полуфинали в историята на турнира, Алкарас надделя над третия поставен в схемата германец с резултат 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.

Двубоят бе истински спектакъл, изпълнен с обрати, напрежение и тенис на най-високо ниво, който държа зрителите в напрежение до последната точка.

Още в откриващия сет Алкарас показа хладнокръвие, пробивайки сервиса на Зверев в ключов момент и затваряйки частта безапелационно.

Във втория сет германецът поведе убедително, но испанецът не се предаде, върна пробива и в драматичен тайбрек измъкна преднина от два сета.

Третата и четвъртата част се превърнаха в истинска битка на нерви и издръжливост. Въпреки че Алкарас получи разтежение в лявото бедро и потърси медицинска помощ, той продължи да се бори, но Зверев успя да изравни резултата след два последователни тайбрека.

Решителният пети сет започна с пробив за Зверев, който изглеждаше все по-близо до финала. Въпреки това, Карлитос показа "лъвско сърце" – спаси няколко критични точки, върна пробива в най-важния момент и накрая реализира мачбола с впечатляващ уинър по правата, с което си осигури място в големия финал.

В неделя Алкарас ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал между Яник Синер – шампион от последните две издания, и десеткратния крал на Мелбърн Новак Джокович.