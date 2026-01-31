Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Ето колко милиона ще прибере новата кралица на Мелбърн!

Ето колко милиона ще прибере новата кралица на Мелбърн!

31 Януари, 2026 18:31 705 5

  • елена рибакина-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • арина сабаленка-
  • australian open

Рибакина ще получи 2,8 милиона долара за триумфа на Откритото първенство на Австралия

Ето колко милиона ще прибере новата кралица на Мелбърн! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка. Рибакина ще получи 2,8 милиона долара за триумфа на Откритото първенство на Австралия. Така тя вече е спечелила 27,3 милиона долара, което я изкачва на 14-то място по приходи в историята на женския тенис.

"Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните ѝ резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно.

Искам да ви благодаря на публиката за невероятната атмосфера. Подкрепата на феновете ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време", каза още Рибакина.

Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно. Много неща се случиха зад кулисите и съм щастлива, че постигнах този резултат. Да се надяваме, че ще продължим силно през цялата година", бяха първите дума на родената в Москва шампионка.

През януари 2025 г. треньорът Стефано Вуков беше отстранен поради обвинения в обидно поведение към Рибакина. През август WTA отмени наказанието след обжалването му.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рускините винаги са били

    5 0 Отговор
    най добрите , с малки изключения

    18:38 31.01.2026

  • 2 ами ще прибере

    2 0 Отговор
    бе факти щото е добра,а вие и с руския се бавите

    18:41 31.01.2026

  • 3 Бай Дън Сяо Пън

    3 0 Отговор
    А знаете ли колко е данъка на тези пари ?

    18:50 31.01.2026

  • 4 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    Боко Тиквата прибира такива пари за един ден, докато рита мачле...

    18:55 31.01.2026

  • 5 Сайта Факти

    2 0 Отговор
    Не хареса тази новина...те пишат за дребни центове и копийки

    19:04 31.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ