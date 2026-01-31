Ето колко милиона ще прибере новата кралица на Мелбърн!

Новата шампионка от Откритото първенство на Австралия по тенис Елена Рибакина бе много развълнувана след победата си над двукратната шампионка в Мелбърн Арина Сабаленка. Рибакина ще получи 2,8 милиона долара за триумфа на Откритото първенство на Австралия. Така тя вече е спечелила 27,3 милиона долара, което я изкачва на 14-то място по приходи в историята на женския тенис.

"Трудно е да намеря думи, но искам да поздравя Арина за страхотните ѝ резултати в последните години. Надявам се да изиграем още много финали заедно.

Искам да ви благодаря на публиката за невероятната атмосфера. Подкрепата на феновете ме тласна напред. Благодаря, Казахстан, усещах подкрепата от този ъгъл през цялото време", каза още Рибакина.

Искам да благодаря и на екипа ми, без тях нищо нямаше да е възможно. Много неща се случиха зад кулисите и съм щастлива, че постигнах този резултат. Да се надяваме, че ще продължим силно през цялата година", бяха първите дума на родената в Москва шампионка.

През януари 2025 г. треньорът Стефано Вуков беше отстранен поради обвинения в обидно поведение към Рибакина. През август WTA отмени наказанието след обжалването му.