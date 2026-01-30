Рахийм Стърлинг пред ново начало: Седем европейски гранда се борят за подписа му

Рахийм Стърлинг е на прага на ново предизвикателство, след като се раздели с Челси по взаимно съгласие. Само дни след официалното прекратяване на договора му, крилото вече е в центъра на ожесточена надпревара между цели седем клуба, всички участници в престижната Шампионска лига.

Според авторитетни източници от Sky Sports, 29-годишният футболист е изключително близо до подпис с нов отбор, като статутът му на свободен агент го прави още по-желан на трансферния пазар. Очаква се обаче Стърлинг да направи компромиси по отношение на заплатата си, за да осъществи мечтания трансфер и да се завърне на голямата сцена.

След период на колебания и изпитания, бившият национал на Англия демонстрира завидна физическа форма и амбиция да се докаже отново сред най-добрите. Единственото, което му липсва в момента, е игрова практика, но желанието му за нов старт е по-силно от всякога.

Пътят на Стърлинг през последните сезони бе белязан от множество промени – след като бе привлечен на „Стамфорд Бридж“ от Томас Тухел, той премина през ръцете на цели осем различни мениджъри. Престоят му под наем в Арсенал не оправда очакванията, като според анализатори специфични клаузи в договора са ограничили възможностите му да разгърне потенциала си в Северен Лондон.