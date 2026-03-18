Барселона напълно унижи Нюкасъл в Шампионската лига

Барселона напълно унижи Нюкасъл Юнайтед с категорична победа със 7:2 в реванша от осминафиналите на Шампионската лига, осигурявайки си място в следващия етап с общ резултат 8:3.

Преди седмица първият мач в Англия завърши при 1:1.

На "Камп Ноу" зрителите станаха свидетели на истинска голова фиеста, като домакините демонстрираха превъзходство още от самото начало.

Малко след подновяването на играта след почивката „свраките“ капитулираха за броени минути.

„Каталунците“ отбелязват 7 гола в Шампионската лига за първи път от 2016 година, тогава те победиха Селтик със 7:0.

Първото полувреме предложи драматична размяна на попадения. Рафиня откри резултата в 6-ата минута, но Антъни Еланга бързо изравни за Нюкасъл в 15-ата. Марк Бернал отново даде преднина на Барселона в 18-ата минута, но Еланга отново изравни в 28-ата след грешка на Ламин Ямал.

Ключов момент се оказа дузпата, отсъдена за Барселона след намеса на ВАР, която Ламин Ямал хладнокръвно реализира в 7-ата минута на добавеното време преди почивката, осигурявайки преднина от 3:2.

През второто полувреме Барселона тотално доминираше, превръщайки мача в голов спектакъл. Фермин Лопес увеличи преднината до 4:2 в 52-ата минута, а Роберт Левандовски заби две бързи попадения (56' и 61'), довеждайки резултата до 6:2. Крайното 7:2 оформи отново Рафиня в 72-ата минута, след груба грешка в отбраната на гостите.

Така Барселона триумфира с категоричен резултат и продължава своята кампания в Шампионската лига, докато Нюкасъл напуска турнира. „Каталунците“ очакват на четвъртфиналите победителят от двойката Атлетико Мадрид – Тотнъм.