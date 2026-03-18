Важните новини във ФАКТИ на 18.03.2026 г.

Ето ги номерата на партиите и коалициите в бюлетината за парламентарните избори

Централната избирателна комисия проведе жребия за номерата в бюлетината за гласуване на парламентарните избори на 19 април. Тегленето се извърши публично и на него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

Скандал в хижа „Камен дел” завърши с изстрели

Скандал с изстрели, заплахи и барикада в хижа „Камен дел“. Напрежението ескалира след смяна на дългогодишния управител. Българският туристически съюз проведе конкурс за нов шеф, с което беше прекратен 10-годишният мандат на досегашния стопанин.

Мъж откри 1,4 кг живак в мазе в София

Мъж откри килограм и 400 грама живак в мазето на апартамент в София. Въпреки че незабавно подава сигнал на 112 и Столична община, той не получава ясни указания как да реагира. Днес опасното вещество е иззето, но се оказва, че в случаи като този действията на институциите не са регламентирани, съобщи БНТ.

Илияна Йотова за войната в Близкия изток: Трябва да сме готови за всякакви варианти

Стъпките на служебния кабинет за борбата с купуването на гласове са окуражаващи, това коментира президентът Илияна Йотова. Допълни, че се надява предизборна кампания да бъде сблъсък на предложения и идеи. Йотова коментира и че наред с мерките срещу ценовия ръст на горивата, правителството следва да разработи цялостен пакет срещу покачващите се цени и спекулата.

Градски автобус уби жена във Варна

Жена загина, след като бе прегазена от градски автобус във Варна, съобщиха от Областната дирекцията на МВР.

Проф. Огнян Минчев: Асен Василев не допусна Явор Божанков в листите, защото ни се води, ни се кара

Листите са очаквани, чудеса не могат да се случат. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова нюз политологът проф. Огнян Минчев във връзка с обявяването на листите, с които партиите и коалициите ще се явят на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Лаура Кьовеши скри детайлите около отстраняването на Теодора Георгиева

Ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши отказа да разкрие пред Европейския парламент конкретните причини за исканото уволнение на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Мотивът за мълчанието са неприключилите процедури и оперативната тайна около текущите разследвания на институцията.

Казусът "Петрохан": Майката на Николай Златков иска нова експертиза

Трагедията в прохода „Петрохан“ продължава да тъне в неясноти, докато близките на жертвите водят паралелна битка за истината.

Иван Демерджиев настоявал за арести на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, на Джебел Неджми Али и Черноочене Айджан Ахмед

Жесток скандал се задава от МВР. Гражданинът Иван Демерджиев е наредил на главния секретар Георги Кандев да се извършват масови арести в област Кърджали.

Асен Василев: Ще гласува ли Румен Радев заплатите на ВСС да станат минимални, ако продължат да не спазват закона?

Къде беше Румен Радев сега, когато имаше протест срещу Сарафов, за това ВСС да махне Сарафов? Защо не дойде? Това попита председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в интервю за "Още от деня".

Томислав Дончев: Когато участваме в състезание, винаги се готвим за победа. Борим се за първото място на изборите

Полагаме всички усилия да бъде получена за всички закони от които зависят средствата по ПВУ. За съжаление в този парламент вече няма мнозинство, много трудно осигуряваме подкрепа за текстовете. Нашите гласове не са достатъчни. Това заяви Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Тома Биков: ГЕРБ-СДС никога не е разчитала на номера в бюлетината, а на организацията и програмата си

Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в кампанията. Отново ще разчитаме на организацията си и на програмата си.

Станислав Балабанов: ИТН ще бъде в следващия парламент

Номер едно за нас са българските граждани.

Деница Сачева: В политиката се оказа достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш

„Бих се радвала, ако тази предизборна кампания е повече за резултатите, отколкото за обещанията. В политиката се оказа достатъчно да имаш ТикТок и да мразиш“.

Крум Зарков: Има необходимост от лява партия в българския парламент! Касата на БСП не е празна

Има необходимост от лява партия в българския парламент. Единствената лява партия сред тези 24, които ще се явят на изборите, е БСП. Имаме дълг и сериозно сме се заели с него. Виждам, че има резултат от дейностите ни, и съм убеден, че ще бъдем в следващия парламент. А защо с ключова роля – погледнете проучванията. Това заяви пред бТВ Крум Зарков, председател на БСП, цитиран от novini.bg.

ПП-ДБ: С номер 7 ще преборим корупцията

Числото, с което ще преборим корупцията, е номер 7. Това каза пред журналисти в Централната избирателна комисия кандидатът за депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Малена Малчева след тегленето на жребия за номерата, с които партиите и коалициите ще участват в предсрочните парламентарни избори на 19 април, предаде Novini.bg.

Вигенин: Сигурността на хранителните доставки е основна част от европейска сигурност

„Сигурността на хранителните доставки е съществена част от европейска сигурност.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на дискусия в Брюксел на тема „Няма сигурност без храна: признаване на продоволствената сигурност на ЕС като стратегическа критична инфраструктура“. Събитието беше организирано от Kangaroo Group- неформална платформа за политически диалог по ключови политики на ЕС.

Станислав Анастасов: Имаме информация за всички действия на партия "Петрохан" и ще ги изобличим

Номерът на ДПС е чудесен. Ние ще правим изцяло позитивна кампания, но да е ясно - няма да позволим на партията на петроханците да си правят ала-бали и избори с тяхно МВР, което да мачка хората. Хората не ги е страх от шефа на МВР.

Гълъб Донев, „Прогресивна България“: Номерът в бюлетината е без значение

Номерът в бюлетината е без значение. Сила и стойност има честният вот по съвест, без влияние и без контрол. Това заяви Гълъб Донев от „Прогресивна България“, след като ЦИК изтегли номерата на бюлетините, с които партиите ще се явят на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Евростат: Годишната инфлация в България се забавя за пореден месец

Темпът на потребителските цени в страните от еврозоната се ускори до 1,9% на годишна основа през февруари 2026 г. в сравнение с 1,7% през първия месец от годината. Това сочат най-новите данни на Евростат за инфлацията в ЕС.

Фермерско сдружение осъди ДФ "Земеделие" за над 457 000 евро

Великотърновско сдружение на фермери осъди Държавен фонд "Земеделие“ за над 457 хиляди евро. Обезщетението е заради забавени плащания за овче месо и сирене.

Затвор за 63-годишен мъж, блудствал с деца на 4 и 7 години

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Благоевград съдът постанови осъдителна присъда, с която 63-годишен мъж е признат за виновен за блудство, съобщиха от обвинението.

Янкулов с действия по сигнал на БОЕЦ

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприема действия по сигнал, получен от Гражданско движение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ), заедно с т.нар. „архив на Петьо Петров-Еврото“.

Секретар на СИК от село Вълкосел отива на съд за подправени гласове

Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, внесе в съда обвинителен акт срещу мъж, обвинен за извършени три престъпления – документно престъпление, извършено от длъжностно лице, преправяне на резултати от избори и съставяне на официален документ в кръга на службата, удостоверяващ неверни обстоятелства.

Откриха венец и монети от елинистическата епоха в Несебър

Находки от елинистическата епоха (III–II век пр. Хр.) бяха открити при разкопки в двора на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, съобщиха от пресцентъра на Общината. Те бяха провокирани от екипа на музей „Старинен Несебър“ след като започнало изграждането на нов учебен корпус.