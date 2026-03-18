В Киев! Страх и омраза блокират Върховната рада на Украйна
18 Март, 2026 22:48

В кулоарите се обсъжда възможността десетки депутати да се откажат от мандатите си, което би задълбочило кризата

BBC BBC

Украинският парламент е изправен пред дълбока институционална криза, която поставя под въпрос способността на страната да осигури жизненоважно външно финансиране. Въпреки че пропрезидентската партия "Слуга на народа" формално запазва мнозинство, на практика Върховната рада изпитва сериозни затруднения при приемането на ключови закони, изисквани от Международен валутен фонд, съобщава Би Би Си.

Според информация на Bloomberg, Украйна рискува да загуби достъп до пакет от 8,1 млрд. долара, ако до края на март не бъдат приети редица непопулярни реформи. Средствата са от критично значение на фона на блокираното финансиране от Европейския съюз в размер на 90 млрд. евро, чието одобрение се възпрепятства от позицията на Унгария.

Разпад на "мономнозинството"

Кризата разкрива дълбокия разпад на т.нар. "моноболшинство" - уникален за постсъветската история на Украйна модел, при който една партия контролира парламента. През 2019 г. "Слуга на народа" влезе с 254 депутати в 450-местната Рада. Днес формално те са 228, но реалната подкрепа е значително по-ниска.

По данни на ръководството на парламентарната група, твърдото ядро на партията е спаднало до около 111 депутати. Това прави практически невъзможно самостоятелното прокарване на законодателство и налага търсене на подкрепа от други политически сили, която обаче често липсва.

Конфликт между парламент и правителство

Една от основните причини за блокажа е напрежението между парламента и правителството, оглавявано от премиера Юлия Свириденко. Част от депутатите обвиняват кабинета, че договаря с МВФ непопулярни мерки, а след това прехвърля политическата отговорност върху Радата.

Сред спорните предложения са въвеждане на мита върху всички пратки от чужбина и ограничаване на облекчените данъчни режими за малкия бизнес. Депутатите се опасяват, че ще понесат общественото недоволство, докато изпълнителната власт ще извлече политически дивиденти от социални програми.

Отслабена роля на президента

Отношенията между парламента и президента Володимир Зеленски също се влошават. Депутати от управляващата партия изразяват недоволство от липсата на комуникация с държавния глава, който е фокусиран върху войната и външната политика.

Напрежението се засили и след негово изказване, че "ако не служиш на държавата в парламента - ще служиш на фронта", което бе възприето като индиректна заплаха към народните представители, макар впоследствие да бе смекчено от неговото обкръжение.

Страх от антикорупционни разследвания

Допълнителен фактор за парализата е страхът сред депутатите от разследвания на антикорупционните органи, включително НАБУ. След серия скандали и разследвания за подкупи и злоупотреби, много народни представители избягват да гласуват по спорни законопроекти, за да не попаднат под ударите на закона.

Този страх се засили след провален опит за ограничаване на независимостта на антикорупционните институции, който доведе до масови протести и силен международен натиск, принудил парламента бързо да отмени приетите промени.

Риск от институционален блокаж

В резултат на тези процеси Върховната рада на практика губи работоспособност. В кулоарите се обсъжда възможността десетки депутати да се откажат от мандатите си, което би задълбочило кризата.

Организирането на предсрочни избори обаче е практически невъзможно заради продължаващата война. Алтернативен вариант - формиране на широка коалиция - среща съпротива от страна на президента, който отрича наличието на системна криза.

Неясно бъдеще

Ситуацията поставя под въпрос не само достъпа до международно финансиране, но и способността на Украйна да взема стратегически решения, включително такива, свързани с евентуални преговори за край на войната.

Засега парламентът продължава да функционира по инерция, но все повече анализатори предупреждават, че без политическо решение и възстановяване на доверието между институциите, кризата може да прерасне в сериозна заплаха за стабилността на страната.


  • 1 Защо

    7 2 Отговор
    бе нали сте с ЕССР ?

    17:49 18.03.2026

  • 2 Реалито е такова

    17 2 Отговор
    Парите за САЩ
    Земите и подземните богатства за Русия
    Дълговете за Е Съюз
    А ты на украинците ще им остане само лозунга "слава Украине"....

    Коментиран от #10, #14

    17:50 18.03.2026

  • 3 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    А във фашингтон и Кнесета как е ,различни ли е

    22:50 18.03.2026

  • 4 604

    8 1 Отговор
    тия почти цял легион хрантутници, бассииийй и мамиту

    22:51 18.03.2026

  • 5 Зац!

    10 1 Отговор
    Иран удари най-големия комплекс за втечнен природен газ в света в Катар.

    Иран удари най-големия в света комплекс за втечнен природен газ (LNG) в Катар , разположен в Рас Лафан. Qatar Energy съобщи това в социалните мрежи .

    Ракетната атака е причинила пожари и значителни щети. Персоналът е бил евакуиран и няма пострадали.

    22:54 18.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Демек има вече и събудили се?! :D

    22:55 18.03.2026

  • 7 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 4 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия.






    Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    22:56 18.03.2026

  • 8 Онзи

    4 1 Отговор
    Интересно и за тези 90милиарда колко ли закона ше трябва да променят 🤔нали не мислите,че ей така се дават едни пари без каквато и да е гаранция или политическа изгода 😅
    След войната Украйна бая години ще плаща дългове

    22:57 18.03.2026

  • 9 Зеления път

    4 1 Отговор
    Тук нашите мисирки "пудрят" ситуацията в Украйна, едва ли не, че е супер при Зеленото. Всичко е "цветя и рози" и успехи. Ама украинците си знаят през какъв ад минават заради наркомана, дори и властимащите, които той нарочи..

    22:58 18.03.2026

  • 10 Бах

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Реалито е такова":

    Нека си викат , слава украине, обречени са .
    Не щат да са в радата, щото не може да се краде . Деньги нэт .
    Във всички парламенти се събират престъпници , содомити и Епщайновци да определят кой какво да захапе . Народа за тях са овце!

    22:59 18.03.2026

  • 11 Фейк на часа

    4 1 Отговор
    Вие пишете повече за Украйна, отколкото за проблемите на България.
    Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?

    23:00 18.03.2026

  • 12 Колективен руски крепостен

    1 4 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    23:02 18.03.2026

  • 13 ......

    1 1 Отговор
    по време на война неминуемо закъсва редовната работа на парламента, промени в законите и т.н. най-важна става външната политика и финансирането на войната-

    23:03 18.03.2026

  • 14 Ха-ха

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Реалито е такова":

    Каквото и да става, без значение от ситуацията, Русийката винаги хваща средния.!

    23:04 18.03.2026

  • 15 Рублевка

    1 1 Отговор
    Страхуват се от Народен съд за престъпления срещу украинския народ. Умните отдавна избягаха, но някой трябва да поеме отговорността за насилствената мобилизация, разрушенията, милионите жертви и прогонването в чужбина на половината население.

    Коментиран от #18

    23:05 18.03.2026

  • 16 Рублевка

    0 1 Отговор
    Белгия, заедно с редица други държави членки на ЕС, смята, че размерът на новия многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. е твърде висок. Европейската комисия предложи бюджет от близо 2000 милиарда евро, което е увеличение с 800 милиарда евро.
    Познайте, защо е това огромно увеличение и накъде ще заминат парите?!?!

    23:08 18.03.2026

  • 17 Само питам

    1 0 Отговор
    А ботокса жив ли е?

    23:08 18.03.2026

  • 18 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Вратленцето ти колко минути ще издържи?

    Коментиран от #21

    23:10 18.03.2026

  • 19 Бай ОНЯ

    0 1 Отговор
    Какво беше това Украйна? Докато зеления джуджак и приближените му не увиснат на първото дърво, Украйна ще бъде мачкана докато замирише на смачкани миризливки...

    23:11 18.03.2026

  • 20 Така е

    1 0 Отговор
    приемането в ЕС изисква жертви. Цялостна промяна на закони, актове. Труден и дълъг процес.

    23:11 18.03.2026

  • 21 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкотрошач":

    Има снимки и филмчета в нета на закачени за шиите бандеровци на Майдана, а море от народ гледа как се гърчат и ги плюе.

    23:13 18.03.2026

