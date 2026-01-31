Черно море с 12 юноши за пролетта

Черно море ще разчита на 28 футболисти за пролетния дял от шампионата в efbet Лига. От тях 12 са продукт на школата на клуба.

"Моряците" подновяват първенството с домакинство на градския съперник Спартак на 7 февруари от 12:30 часа на стадион "Тича" във Варна.

Съставът на Черно море за пролетта:

Вратари: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Антоан Манасиев

Защитници: Живко Атанасов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Георги Венциславов, Емануил Няголов, Дани Мартин, Ертан Томбак, Асен Дончев, Жоао Бандаро, Димитър Кичуков

Хлфове:Васил Панайотов, Давид Телеш, Николай Костадинов, Николай Златев, Калоян Тодоров, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Андреяс Калкан, Димитър Тонев, Петър Маринов,Димитър Заимов,

Нападатели: Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля, Кристиян Михайлов

