Президентът на Бенфика: Ако Престиани беше расист, вече нямаше да е наш играч

Президентът на Бенфика Руи Коща говори пред журналисти преди отпътуването на отбора за Мадрид, като се фокусира върху големия расистки скандал в първия мач в Лисабон между Джанлука Престиани и Винисиус Жуниор, съобщават колегите от "А Bola".
Логично бившият португалски национал защити своя аржентински футболист, който впрочем бе наказан от УЕФА превантивно и няма да играе в реванша утре. „Очевидно е, че всички разговаряхме. Ясно е, че имаше разговор с всички замесени. Тази ситуация е неудобна за всички – както за клуба, така и за играча, който е разпъван на кръст. Гарантирам, че не става въпрос за расист, в противен случай той не би представлявал Бенфика“, заяви Руи Коща.
Rui Costa quebra o silêncio: «Nada está provado! Prestianni não é racista, isso garanto!»
„Това беше сложна седмица за всички. Повтарям това, което вече казах: без да омаловажавам човешкия аспект, говорим за ситуация на терена, на която всички вие бяхте свидетели. Това по никакъв начин не накърнява имиджа на Бенфика като приобщаващ и антирасистки клуб, който никога не би допуснал расисти в състава си. Искам това да е напълно ясно.
На терена често има обиди и от двете страни и със сигурност Престиани също е бил обиждан. Ние обаче вярваме на нашия играч, най-вече защото гарантирам, че той не е расист. В противен случай аз щях да бъда първият, който щеше да вземе мерки и да не позволи на такъв футболист да представлява клуб от ранга на Бенфика, чиято история е изцяло антирасистка“, продължи Руи Коща.
„Престиани се защити. Той говори в своя защита, а след това ние трябва да защитим играча, който е подложен на масирана атака от всички страни. Повтарям отново: говорим за играч, за човек, за когото гарантирам, че няма нищо расистко в себе си. Толкова е просто и затова той заслужава нашето доверие в такъв случай. Бенфика не би допуснал расист в състава си. Клубът ще застане зад Престиани, както казах, той е наш играч. Но не само защото е наш играч. Повтарям най-важното в тази ситуация: Престиани не е расист, а е осъждан за расизъм, без да е такъв. И точно затова заслужава нашата подкрепа“, подчерта Руи Коща.
В края на изявлението си президентът на клуба разшири гаранциите си от Престиани към целия клуб Бенфика: „Бенфика не е провеждал никаква расистка кампания. Имало ли е ситуация, която да е показала на света, че е имало расизъм? Напротив! Цялата история на клуба показва точно обратното. Затова Бенфика не се чувства засегнат и е тежка обида да се говори за расизъм в нашия клуб. Бенфика никога не е имал проява на расизъм, никога не е имало ситуация, която да може да бъде определена като такава. Точно обратното. И не използвам този израз, защото звучи добре, но най-големият символ на Бенфика е африкански играч. Мисля, че това казва всичко.“
1 Гошо
Коментиран от #3
18:12 24.02.2026
2 Дзак
18:19 24.02.2026
3 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Гошо":Именно!! Ако онзи беше расист, нямаше да го търпят в отбора! Кое не схващаш? Най голямата легенда на Бенфика е Еузебио, човека е тъмнокож!! Не съм чул да е обект на расизъм!! Фен съм на Реал Мадрид, но Винисиус е долен провокатор! То с расизма стана като с антисемитизма!! Дори да не знаеш, че някой си е евреин и го напляскаш, защото те обижда, няма да те съдят за хулигански прояви, а за антисемитизъм! С тъмнокожите е същото!! Без значение дали те провокират или не , ако отвърнеш си расист, нищо че си щял да постъпиш по същия начин дори да беше блед като швед! Винисиус знае и разбира това и се възползва! Толкова много талант, а толкова малко сърце и душа! Лигаве!!
Коментиран от #4
18:22 24.02.2026
4 Карпов
До коментар #3 от "Лопата Орешник":Много точно казано.Защо никой не казва на Канте или Мане обида за тях щот са хора.Защо всички обиждат Виникус ми щото е боклук не щото е с друг цвят на кожата.Евала на един фен на Реал който казва истината макар и да не е удобна за неговия тим
Коментиран от #5
19:41 24.02.2026
5 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Карпов":Точно защото съм фен искам да виждам истински играчи с дух за победа и борба, но честна и сърцата борба!! Не може да си кривим душата,че Винисиус отбеляза фамозен гол и е супер талант, но не е спорстмен!! Моуриньо се изказа толкова ласкаво и с уважение за Реал когато ни биха, не заслужаваха Винисиус да танцува пред феновете на Бенфика!!
19:59 24.02.2026