Президентът на Бенфика: Ако Престиани беше расист, вече нямаше да е наш играч

Президентът на Бенфика Руи Коща говори пред журналисти преди отпътуването на отбора за Мадрид, като се фокусира върху големия расистки скандал в първия мач в Лисабон между Джанлука Престиани и Винисиус Жуниор, съобщават колегите от "А Bola".

Логично бившият португалски национал защити своя аржентински футболист, който впрочем бе наказан от УЕФА превантивно и няма да играе в реванша утре. „Очевидно е, че всички разговаряхме. Ясно е, че имаше разговор с всички замесени. Тази ситуация е неудобна за всички – както за клуба, така и за играча, който е разпъван на кръст. Гарантирам, че не става въпрос за расист, в противен случай той не би представлявал Бенфика“, заяви Руи Коща.

„Това беше сложна седмица за всички. Повтарям това, което вече казах: без да омаловажавам човешкия аспект, говорим за ситуация на терена, на която всички вие бяхте свидетели. Това по никакъв начин не накърнява имиджа на Бенфика като приобщаващ и антирасистки клуб, който никога не би допуснал расисти в състава си. Искам това да е напълно ясно.

На терена често има обиди и от двете страни и със сигурност Престиани също е бил обиждан. Ние обаче вярваме на нашия играч, най-вече защото гарантирам, че той не е расист. В противен случай аз щях да бъда първият, който щеше да вземе мерки и да не позволи на такъв футболист да представлява клуб от ранга на Бенфика, чиято история е изцяло антирасистка“, продължи Руи Коща.

„Престиани се защити. Той говори в своя защита, а след това ние трябва да защитим играча, който е подложен на масирана атака от всички страни. Повтарям отново: говорим за играч, за човек, за когото гарантирам, че няма нищо расистко в себе си. Толкова е просто и затова той заслужава нашето доверие в такъв случай. Бенфика не би допуснал расист в състава си. Клубът ще застане зад Престиани, както казах, той е наш играч. Но не само защото е наш играч. Повтарям най-важното в тази ситуация: Престиани не е расист, а е осъждан за расизъм, без да е такъв. И точно затова заслужава нашата подкрепа“, подчерта Руи Коща.

В края на изявлението си президентът на клуба разшири гаранциите си от Престиани към целия клуб Бенфика: „Бенфика не е провеждал никаква расистка кампания. Имало ли е ситуация, която да е показала на света, че е имало расизъм? Напротив! Цялата история на клуба показва точно обратното. Затова Бенфика не се чувства засегнат и е тежка обида да се говори за расизъм в нашия клуб. Бенфика никога не е имал проява на расизъм, никога не е имало ситуация, която да може да бъде определена като такава. Точно обратното. И не използвам този израз, защото звучи добре, но най-големият символ на Бенфика е африкански играч. Мисля, че това казва всичко.“