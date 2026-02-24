Новини
Каримански: Парламент с изчерпано доверие не бива да избира подуправител на БНБ

Каримански: Парламент с изчерпано доверие не бива да избира подуправител на БНБ

24 Февруари, 2026 21:40 874 19

Членът на УС на БНБ постави под въпрос легитимността на процедурата и предупреди за рискове пред доверието в институциите

Светослава Ингилизова

Бюджетната комисия в парламента одобри правилата за избор на подуправител на Българска народна банка, който да оглави управление "Емисионно" на мястото на Андрей Гюров. Темата обаче предизвика сериозни критики от страна на члена на Управителния съвет на централната банка Любомир Каримански, който гостува в студиото на "Още от деня" по БНТ.

Според него процедурата се задвижва прибързано от парламент с разклатено обществено доверие:

"Не виждам по каква причина парламент, който е реално нелегитимен пред обществото след събитията през декември миналата година, се разбърза толкова бързо да приключва с тази процедура. По закон той е легитимен, да – може да приеме и бюджет. Но въпросът е за доверието."

Каримански цитира управителя на БНБ Димитър Радев, за да аргументира позицията си:

"В българския обществен разговор за Европа и корупцията често разглеждаме тези теми отделно. От институционална гледна точка това разделение е изкуствено. Корупцията не е само морален проблем – тя е проблем на ефективността и доверието. Когато доверието е подкопано, ползите от членството в еврозоната не могат да се реализират в пълна степен."

Според него, именно липсата на доверие в парламента поставя под съмнение избора на нов подуправител:

"Когато обществото е свалило доверието си от този парламент, как ще кажем, че експерт, избран с неговата подкрепа, ще има необходимата тежест? Тогава, при предишните избори, имаше току-що избран парламент. Сега ситуацията е различна."

Каримански изрази притеснение и от съкратените срокове за номинации.

"Защо не беше подкрепено предложението да има две седмици срок за кандидатури? Само седем дни са. Имаше промени в Закона за БНБ, които изискват ясна декларация за независимост от политически партии. Нужно е време, за да сме сигурни, че тези изисквания са спазени."

Той не изключи възможността за политически натиск:

"Не изключвам по-голямо влияние и натиск от политически сили, които искат да окупират оперативното ръководство на Централната банка."

По думите му, попълването на т. нар. "домова книга" с назначения, направени от парламент с ниско доверие, е допълнителен повод за притеснение:

"Още по-притеснително е, че тази домова книга ще бъде попълнена от хора, на които нито обществото, нито президентът имат доверие."

Каримански постави въпрос и за дейността на парламентарната бюджетна комисия:

"От началото на годината до сега не е имало заседание на бюджетната комисия. Това е едно от първите заседания. Нормално ли е месец и половина–два при работещ парламент да няма нито едно заседание? Не смятам, че е нормално."

По отношение на служебния финансов министър Каримански заяви, че очаква пълна ревизия на обществените поръчки:

"Трябва да се видят всички обществени поръчки, включени в последния момент – как са разработени критериите, кои фирми и кои реални собственици стоят зад тях. Много е важно да се установи има ли връзка между реални собственици и политически сили."

Каримански подчерта, че обществото очаква конкретни отговори както от досегашните управляващи, така и от служебното правителство.


