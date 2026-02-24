Проф. Веселин Вучков: Около случая "Петрохан" е важна работата на ДАНС

Можеше да съм вътрешен министър, имах среща с Андрей Гюров, на която изложих мотиви за това, че от години вече не се занимавам активно с политика, макар че не ми е безразлично това, което се случва и в службите, и в МВР, и в съдебната система. Нямам амбиции за политически пост. Имаше интерпретации на думите ми - кога сме се срещали. Аз се срещнах с него в деня, преди да бъде номиниран с указ от президента Йотова. Това каза бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков в студиото на "Денят ON AIR".
Новите зам.-министри на МВР
Попитан дали познава Георги Кандев, който ще изпълнява длъжността зам.-главен секретар, той отговори: "Познавам го, дори го познавам по-добре от всички, които говорят за него. Беше един от най-добрите ми студенти. Следих му внимателно кариерата и като директор на ОДМВР-Благоевград. Впечатленията ми за него са много добри. Познавам двама от тримата новоназначени за зам.-министри на МВР - Калоян Калоянов и Иван Анчев".
"Всеки в кариерата си се е докоснал до нечия "управленска помощ" - някой министър го е назначил, друг го е повишил. Не съм сигурен, че по този начин трябва да интерпретираме професионалното развитие на един човек. Бъдещето е пред тях, той няма да бъде титуляр на пост главен секретар на МВР. Забелязва се отсъствие на досегашния главен секретар на МВР. Този човек отсъства от публичното пространство. По време на неговото управление се случиха немалко събития, които приковаха обществено и медийно внимание - изборите в Пазарджик, случаят с "Петрохан", отбеляза проф. Вучков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Проверката срещу Емил Дечев
"Много ми е странно всичко, което се случва, и преди този трагичен случай, включително и това, което се случи около служебния вътрешен министър. Това е атака срещу вътрешния министър. Трябва да разграничаваме нещата - по отношение на разследване на досъдебно производство нито един служител в йерархията на МВР, включително и министърът, не може да се намесва в разследването. То се осъществява от конкретен разследващ орган, това са разследващите полицаи от МВР, но може и да са следователи, или служители на митниците", поясни гостът.
"Учуден съм и от друго - служители на ГДБОП да извършват вътрешна проверка срещу министър. Пълна каша е това. Как се проверява едно такова евентуално въздействие на вътрешния министър? Ако приемем, че той е осъществил такова нещо, то проверката, включително сведения от няколко човека, трябва да бъде приключена в рамките на седмица. И тези, които са я възложили, да оповестят резултатите", категоричен е проф. Веселин Вучков.
Трагедия, непозната в новата ни история
По думите му не трябва да разчитаме толкова много на чужда помощ по случая "Петрохан - Околчица".
"Тази трагедия е непозната в новото ни време. Има шест загинали лица, независимо от това дали става въпрос за много самоубийства и няколко убийства, има и малки деца. Не трябва да забравяме, че тези хора имат близки и роднини. Тези хора са изправени пред бездната на своето самообвинение, няма друг изход, освен да отхвърлят фактите, които се поднасят от полицията. За мен важен фрагмент е работата на ДАНС около случая "Петрохан" в месеците и годините преди това", подчерта той.
Бившият вътрешен министър е на мнение, че и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев трябва да бъде сменен.
"Това е човек, който не е доказал, че може да заема такъв отговорен титулярен пост. И полицията, и ДАНС, и прокуратурата са препълнени с длъжности, които се заемат временно. Крайно време е да се премине към едно рестартиране, включително и на ръководителите в съдебната система", добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
