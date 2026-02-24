Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Веселин Вучков: Около случая "Петрохан" е важна работата на ДАНС

24 Февруари, 2026 22:10

Досегашният главен секретар на МВР отсъства от публичното пространство, каза бившият вътрешен министър

Проф. Веселин Вучков: Около случая "Петрохан" е важна работата на ДАНС - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова

Можеше да съм вътрешен министър, имах среща с Андрей Гюров, на която изложих мотиви за това, че от години вече не се занимавам активно с политика, макар че не ми е безразлично това, което се случва и в службите, и в МВР, и в съдебната система. Нямам амбиции за политически пост. Имаше интерпретации на думите ми - кога сме се срещали. Аз се срещнах с него в деня, преди да бъде номиниран с указ от президента Йотова. Това каза бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков в студиото на "Денят ON AIR".

Новите зам.-министри на МВР

Попитан дали познава Георги Кандев, който ще изпълнява длъжността зам.-главен секретар, той отговори: "Познавам го, дори го познавам по-добре от всички, които говорят за него. Беше един от най-добрите ми студенти. Следих му внимателно кариерата и като директор на ОДМВР-Благоевград. Впечатленията ми за него са много добри. Познавам двама от тримата новоназначени за зам.-министри на МВР - Калоян Калоянов и Иван Анчев".

"Всеки в кариерата си се е докоснал до нечия "управленска помощ" - някой министър го е назначил, друг го е повишил. Не съм сигурен, че по този начин трябва да интерпретираме професионалното развитие на един човек. Бъдещето е пред тях, той няма да бъде титуляр на пост главен секретар на МВР. Забелязва се отсъствие на досегашния главен секретар на МВР. Този човек отсъства от публичното пространство. По време на неговото управление се случиха немалко събития, които приковаха обществено и медийно внимание - изборите в Пазарджик, случаят с "Петрохан", отбеляза проф. Вучков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Проверката срещу Емил Дечев

"Много ми е странно всичко, което се случва, и преди този трагичен случай, включително и това, което се случи около служебния вътрешен министър. Това е атака срещу вътрешния министър. Трябва да разграничаваме нещата - по отношение на разследване на досъдебно производство нито един служител в йерархията на МВР, включително и министърът, не може да се намесва в разследването. То се осъществява от конкретен разследващ орган, това са разследващите полицаи от МВР, но може и да са следователи, или служители на митниците", поясни гостът.

"Учуден съм и от друго - служители на ГДБОП да извършват вътрешна проверка срещу министър. Пълна каша е това. Как се проверява едно такова евентуално въздействие на вътрешния министър? Ако приемем, че той е осъществил такова нещо, то проверката, включително сведения от няколко човека, трябва да бъде приключена в рамките на седмица. И тези, които са я възложили, да оповестят резултатите", категоричен е проф. Веселин Вучков.

Трагедия, непозната в новата ни история

По думите му не трябва да разчитаме толкова много на чужда помощ по случая "Петрохан - Околчица".

"Тази трагедия е непозната в новото ни време. Има шест загинали лица, независимо от това дали става въпрос за много самоубийства и няколко убийства, има и малки деца. Не трябва да забравяме, че тези хора имат близки и роднини. Тези хора са изправени пред бездната на своето самообвинение, няма друг изход, освен да отхвърлят фактите, които се поднасят от полицията. За мен важен фрагмент е работата на ДАНС около случая "Петрохан" в месеците и годините преди това", подчерта той.

Бившият вътрешен министър е на мнение, че и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев трябва да бъде сменен.

"Това е човек, който не е доказал, че може да заема такъв отговорен титулярен пост. И полицията, и ДАНС, и прокуратурата са препълнени с длъжности, които се заемат временно. Крайно време е да се премине към едно рестартиране, включително и на ръководителите в съдебната система", добави той.


България
  • 3 Гробар

    8 3 Отговор
    В Петрохан работата е ясна. Киро, Божанов, Мирчев, Манолчо Бидоня, Гнома, Хазарта, Трайчо са вихрели педофилски оргии. Сега избиват свидетелите един по един, както царят ликвидира неудобните мутри.

    Коментиран от #7, #14

    22:17 24.02.2026

  • 4 Важен случай

    3 0 Отговор
    пеДерАНС

    22:18 24.02.2026

  • 7 Киро Ламата

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    А ние с Линда ще правим частна детска градина само за момченца.

    22:21 24.02.2026

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    6 5 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    22:22 24.02.2026

  • 10 Госあ

    12 0 Отговор
    Държавата е под всякаква критика ! Гротескна хумореска. Спекулации и спекуланти. Провинциален сеир.

    22:22 24.02.2026

  • 12 Най-много обожавам

    5 2 Отговор
    ТРА ВЕС ТИ ти от ре дак ци я та

    Коментиран от #13

    22:24 24.02.2026

  • 13 Намерих те ли

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Най-много обожавам":

    Това което търсех те-ТРА вер си

    22:25 24.02.2026

  • 14 Хмм

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Кирил Петков е единственият който не ги харесал, ходил на Петрохан, но се скарал с Калушев натема будизъм и се изнесъл още на следващата заран, а имал намерение да постои няколко дни, той си пада по друго

    22:25 24.02.2026

  • 15 Вие сте отврат жур наля

    3 1 Отговор
    Платени хо МО сек СУ а лис ти

    Коментиран от #18

    22:27 24.02.2026

  • 16 Ами

    5 3 Отговор
    вече има песни в памет на петроханци, по стихове на Вазов за Героите от Сливница, изобщо национални герои

    22:28 24.02.2026

  • 17 Зак ри вааай

    3 2 Отговор
    Сай та на Пе де ра си те

    22:28 24.02.2026

  • 19 Г ну сн0

    4 1 Отговор
    Сай Т 4Е ПЕ дал ско

    Коментиран от #20

    22:30 24.02.2026

  • 21 Дедо Мраз

    5 1 Отговор
    Случая Петрохан е точно навреме за предизборен шум. На мафията точно това и трябваше. Никак не е случайно всичко случващо се последните седмици.

    22:33 24.02.2026

  • 22 Този коментар

    3 1 Отговор
    Обижда ре дак то ри те.... На ри 4а ги пе да ли

    22:34 24.02.2026

  • 25 стига с тая ДАНС

    3 5 Отговор
    И този е един въздухар ,,некадърен многознайко по ДАНС ,макар и да няма представа за подобна служба.Нищо общо няма ДАНС,могат да са информирани , но не те носят отговорност за този обект. Точка по въпроса. Каквото е трябвало те са го направили.От там нататък другите ,а те си се знаят мнага добре , да се оправят и да дават брифинги ако смеят и ако не ги е срам. Кретени малоумни. Има си полиция криминалисти , да разследват случая и да се приключва говорилнята - облак в простарнстовото. Самоубили са се и толкоз.

    Коментиран от #26, #27

    22:51 24.02.2026

  • 26 Ти ли си данннннн.... ссс

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "стига с тая ДАНС":

    Бе многознайко

    22:56 24.02.2026

  • 27 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "стига с тая ДАНС":

    Как да се приключи като пускат на час по лъжичка непрофесионално поднесена информация с противоречия ? Същото става и с трагедията с корабчето. Говорилня ! Никакъв професионализъм, както казах провинциален сеир поощряван умишлено от властите. Медиите не са толкова виновни, това им е работата. Въпреки че нивото на много от журналистите е също много ниско.

    23:02 24.02.2026

  • 28 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    Случаят "Петрохан" оттича в канала като тия от ИТН!
    Ще чакаме да чуем какво е казала баба Ванга по въпроса....

    23:37 24.02.2026

  • 29 Стана масова практика

    2 2 Отговор
    Най различни индивиди включително и тоя Веселин Вучков да се цепят мощно по медиите без да имат какво да кажат. Бих казал че на 99% са точно такива.

    23:47 24.02.2026

  • 30 Трагедия, непозната в новата ни история

    2 0 Отговор
    било това и алабала тъпотийки. Да я приемем за една обикновенна пътна катастрофа и няма да е чак толкова непозната в новата ни история трагедия. ... Така и традиционно тъпите ченгета ще се чувстват по конфортно впрочем .......

    23:54 24.02.2026

  • 31 ДАНС

    3 0 Отговор
    Ами тя цялата операция, сценарий изпълнение и постановка, както и последвалите рецензии са си наша работа!

    23:58 24.02.2026

  • 32 ДАНС

    0 0 Отговор
    Нямат отношение по случая. Абсолютно съм сигурен. От тази структура само абревиатурата и има стийност. От кол и въже са там и само служебните им автомобили имат някаква остатъчна стойност.....

    00:04 25.02.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КАК НЯМА ЕДИН ПОЛИТИК
    КОЙТО ДА ГО КАЖЕ В ПРАВ ТОН ЧЕ ДЪРЖАВАТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ СИК , КРЕДИТНИ МИЛИАРДЕРИ, БИВШИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДС И ДАНС И МУЛТИГРУП
    .....
    И ТЕ СА ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ - НЯМА ЕДИН ОТ ТЯХ ДА НЕ Е ВЪРЗАН И С ДРУГА ПАРТИЯ НА БИЗНЕС НИВО :)
    ......
    ОБЩО 200-300 ИНДИВИДА :)

    01:27 25.02.2026

