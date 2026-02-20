Новини
Илиян Радулов е полуфиналист в Анталия

20 Февруари, 2026 20:21 686 0

20-годишният българин разгроми Антони Фабр

Илиян Радулов е полуфиналист в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин разгроми Антони Фабр (Франция) с 6:1, 6:0 за 65 минути.

Следващият съперник на Радулов ще бъде номер 2 в схемата Вячеслав Белински (Украйна).


Друг национал Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите. Той загуби от поставения под №3 Чезар Крецу (Румъния) с 4:6, 2:6 за час и 31 минути.


