Новини
Спорт »
Световен футбол »
Майкон надъхва Левски преди рестарта на сезона

Майкон надъхва Левски преди рестарта на сезона

2 Февруари, 2026 10:01 439 0

  • майкон-
  • левски-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • купа на българия

„Сините“ се изправят срещу Лудогорец във финала на Суперкупа на България във вторник (3 февруари) от 18:00 часа

Майкон надъхва Левски преди рестарта на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левият бек на Левски Майкон демонстрира увереност в навечерието на първия официален мач за годината. „Сините“ се изправят срещу Лудогорец във финала на Суперкупа на България във вторник (3 февруари) от 18:00 часа. Бразилецът направи кратка равносметка на зимната подготовка чрез профила си в социалните мрежи и отправи послание към феновете и съотборниците си преди подновяването на първенството.

„Интензивна подготовка за втората половина на сезона. Работим усилено, за да се развиваме и да покажем силно представяне при завръщането ни за Суперкупата на България. Нека продължим да вървим напред! Само Левски!“, написа Майкон.

25-годишният защитник остави отлични впечатления през есенния дял на сезона. Той взе участие в 26 срещи във всички турнири, като се отчете с четири гола и пет асистенции. Един от головете му – ефектно попадение с пета при успеха с 2:1 над ЦСКА 1948 на „Герена“, бе отличен за Гол на 2025-а година.

Бразилецът се очаква да бъде титуляр по левия фланг по време на предстоящия двубой за Суперкупа на България срещу Лудогорец. Силните му изяви в българското първенство и евротурнирите не останаха незабелязани и породиха сериозен трансферен интерес. Майкон привлече вниманието на бразилските Коринтианс, Коритиба и Ремо, както и на италианските Комо и Торино, наред с още клубове от Европа и Азия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ