Майкон надъхва Левски преди рестарта на сезона

Левият бек на Левски Майкон демонстрира увереност в навечерието на първия официален мач за годината. „Сините“ се изправят срещу Лудогорец във финала на Суперкупа на България във вторник (3 февруари) от 18:00 часа. Бразилецът направи кратка равносметка на зимната подготовка чрез профила си в социалните мрежи и отправи послание към феновете и съотборниците си преди подновяването на първенството.

„Интензивна подготовка за втората половина на сезона. Работим усилено, за да се развиваме и да покажем силно представяне при завръщането ни за Суперкупата на България. Нека продължим да вървим напред! Само Левски!“, написа Майкон.

25-годишният защитник остави отлични впечатления през есенния дял на сезона. Той взе участие в 26 срещи във всички турнири, като се отчете с четири гола и пет асистенции. Един от головете му – ефектно попадение с пета при успеха с 2:1 над ЦСКА 1948 на „Герена“, бе отличен за Гол на 2025-а година.

Бразилецът се очаква да бъде титуляр по левия фланг по време на предстоящия двубой за Суперкупа на България срещу Лудогорец. Силните му изяви в българското първенство и евротурнирите не останаха незабелязани и породиха сериозен трансферен интерес. Майкон привлече вниманието на бразилските Коринтианс, Коритиба и Ремо, както и на италианските Комо и Торино, наред с още клубове от Европа и Азия.