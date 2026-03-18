От Сенегал: Очаквайте Трета световна война във футбола! Инфантино се мисли за Тръмп

Решението на футболната федерация на Африка да вземе Купата на Африка от Сенегал и да я даде на Мароко, предизвика множество реакции. Най-очакваната, естествено беше, тази на ощетената страна.

Източник от Сенегалската футболна федерация призна пред вестник „L'Equipe“: „Ние сме възмутени. На 29 март ще има заседание на Изпълнителния комитет на футболната федерация на Африка. Очаква да избухне бъде Трета световна война“.

Клод Льо Роа, националният селекционер на Сенегал между 1990 и 1992 г., също изрази възмущението си от решението. „За съжаление това решение за този континент, който толкова обичам, ще разсмее целия футболен свят“, каза ветеранът.

« Je pense qu'il y a eu plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion : c'est pitoyable pour l'image que donne la CAF. »

"Не бих си помислил и за секунда, че футболната федерация на Африка може да стигне толкова далеч по този път на абсурда. Когато видите как тя се ръководи от Патрис Мотсеп, който е васал на Джани Инфантино (б.а. - президент на ФИФА) и който от самото начало искаше да даде този трофей на Мароко... Мароко имаше страхотна Купа на африканските нации и заслужаваше да спечели турнира, но на финала Сенегал беше по-добър (1-0 в продълженията)", каза 78-годишният Льо Роа.

Клод Льо Роа, който спечели Купата на африканските нации през 1988 г. с Камерун, обвинява федерацията на Африка, че "игнорира всички съдийски решения“. „Често съм говорил за Инфантино, който мисли, че е Тръмп на африканския футбол, защото смята, че има пълното право да ръководи финалните турнири“, добави Льо Роа.

"Зад всичко това стоят много съмнителни сделки, много споразумения зад затворени врати. Мисля, че това още не е приключило, че Сенегал ще получи своя справедлив дял в края на тази история. Но е жалко за образа, който футболната федерация на Африка проектира. Ще има апелативна комисия, а след това, в зависимост от решението, Спортният арбитражен съд ще се намеси" подчерта той.

Иначе от футболната федерация на Сенегал написаха следното: „За да защити своите права и интересите на сенегалския футбол, федерацията ще подаде жалба възможно най-скоро пред Спортния арбитражен съд в Лозана.