Иван Иванов с нов пробив в мъжкия тенис – рекордно класиране за младия българин

2 Февруари, 2026 16:43 592 2

Всички очакват с нетърпение следващите му изяви и нови върхове

Иван Иванов с нов пробив в мъжкия тенис – рекордно класиране за младия българин - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

17-годишният тенисист Иван Иванов, който вече е световен номер 1 при юношите, отбеляза впечатляващ скок в световната ранглиста за мъже, като достигна до най-високата си позиция досега – 780-о място. Това постижение идва след като талантливият българин се класира на финал в престижен турнир от сериите "Фючърс", проведен в прочутата академия на Рафаел Надал в Манакор, където Иванов усъвършенства уменията си.

Миналата година Иванов триумфира на сингъл на два от най-големите турнири за подрастващи – "Уимбълдън" и "US Open", с което затвърди статута си на изгряваща звезда в световния тенис. Сега, през 2026 година, младият ас категорично заяви, че ще се съсредоточи изцяло върху мъжките надпревари, отказвайки се от възможността да участва в юношески турнири през последната си година в тази възрастова група. Решението на Иванов да се изправи срещу най-добрите в мъжкия тенис още в ранна възраст показва не само амбиция, но и зрялост, която рядко се среща сред младите спортисти.

С всяка следваща победа и всяко ново предизвикателство, българинът затвърждава името си като един от най-обещаващите таланти на световната сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Браво.На неговите години Гришата вече беше опраскал първата 10ка в женския тенис,че и ги повтаряше някои.

    Коментиран от #2

    16:45 02.02.2026

  • 2 Перо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Еваньееееее

    16:49 02.02.2026

