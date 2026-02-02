Иван Иванов с нов пробив в мъжкия тенис – рекордно класиране за младия българин

17-годишният тенисист Иван Иванов, който вече е световен номер 1 при юношите, отбеляза впечатляващ скок в световната ранглиста за мъже, като достигна до най-високата си позиция досега – 780-о място. Това постижение идва след като талантливият българин се класира на финал в престижен турнир от сериите "Фючърс", проведен в прочутата академия на Рафаел Надал в Манакор, където Иванов усъвършенства уменията си.

Миналата година Иванов триумфира на сингъл на два от най-големите турнири за подрастващи – "Уимбълдън" и "US Open", с което затвърди статута си на изгряваща звезда в световния тенис. Сега, през 2026 година, младият ас категорично заяви, че ще се съсредоточи изцяло върху мъжките надпревари, отказвайки се от възможността да участва в юношески турнири през последната си година в тази възрастова група. Решението на Иванов да се изправи срещу най-добрите в мъжкия тенис още в ранна възраст показва не само амбиция, но и зрялост, която рядко се среща сред младите спортисти.

С всяка следваща победа и всяко ново предизвикателство, българинът затвърждава името си като един от най-обещаващите таланти на световната сцена.