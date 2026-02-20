Неймар намекна за възможен край на футболната си кариера в края на 2026 година

Бразилската футболна звезда Неймар изненада феновете с откровено признание за бъдещето си на зеления терен. В интервю за CazeTV, нападателят на Сантос и националния отбор на Бразилия сподели, че не изключва възможността да окачи бутонките още през декември 2026 година.

След като наскоро се завърна в игра след тежка операция на коляното, 34-годишният ас призна, че здравословните му проблеми могат да се окажат решаващи за неговото решение.

„Честно казано, не мога да предвидя какво ме очаква. Може би, когато дойде декември, ще почувствам, че е време да се оттегля. Всичко зависи от това как ще се развият нещата – живея ден за ден“, сподели Неймар.

Той подчерта, че настоящата година е от изключително значение както за Сантос, така и за националния тим, тъй като предстои Световното първенство – събитие, което винаги е било голямо предизвикателство и вдъхновение за него.

„Ще взема решението със сърцето си, когато му дойде времето. Засега се стремя да давам най-доброто от себе си и да се наслаждавам на всеки миг на терена“, допълни бразилецът.