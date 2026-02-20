Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар намекна за възможен край на футболната си кариера в края на 2026 година

Неймар намекна за възможен край на футболната си кариера в края на 2026 година

20 Февруари, 2026 22:22 754 0

  • неймар-
  • футбол-
  • сантос-
  • бразилия-
  • световно първенство-
  • пенсиониране-
  • кариера-
  • здравословни проблеми-
  • интервю-
  • спортни новини

Думите му предизвикаха вълна от коментари сред почитателите на футбола

Неймар намекна за възможен край на футболната си кариера в края на 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилската футболна звезда Неймар изненада феновете с откровено признание за бъдещето си на зеления терен. В интервю за CazeTV, нападателят на Сантос и националния отбор на Бразилия сподели, че не изключва възможността да окачи бутонките още през декември 2026 година.

След като наскоро се завърна в игра след тежка операция на коляното, 34-годишният ас призна, че здравословните му проблеми могат да се окажат решаващи за неговото решение.

„Честно казано, не мога да предвидя какво ме очаква. Може би, когато дойде декември, ще почувствам, че е време да се оттегля. Всичко зависи от това как ще се развият нещата – живея ден за ден“, сподели Неймар.

Той подчерта, че настоящата година е от изключително значение както за Сантос, така и за националния тим, тъй като предстои Световното първенство – събитие, което винаги е било голямо предизвикателство и вдъхновение за него.

„Ще взема решението със сърцето си, когато му дойде времето. Засега се стремя да давам най-доброто от себе си и да се наслаждавам на всеки миг на терена“, допълни бразилецът.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове