Пеп Гуардиола: Манчестър Сити няма да се предаде в битката за титлата

Мениджърът на Манчестър Сити - Хосеп Гуардиола, демонстрира непоколебим дух и оптимизъм, въпреки разочароващото равенство 2:2 срещу Тотнъм в неделния двубой от Висшата лига. Каталунският специалист категорично заяви, че докато съществува и минимален шанс за триумф, неговият отбор няма да се откаже от преследването на шампионската корона.

"Гражданите" започнаха срещата на "Тотнъм Хотспър Стейдиъм" с летящ старт и заслужено поведоха с 2:0 до почивката, което създаде усещането, че ще се доближат само на четири точки от върха, окупиран от Арсенал. Въпреки това, през второто полувреме домакините се преобразиха и благодарение на два гола на Доминик Соланке, успяха да измъкнат ценна точка пред собствена публика.

Първото попадение на Соланке предизвика бурни дискусии, след като бе разгледано от системата за видеоарбитраж (ВАР) заради съмнения за нарушение срещу защитника на Сити Марк Гехи. Въпреки протестите на гостите, голът бе зачетен, а Гуардиола не скри разочарованието си: "Ако защитник направи същото срещу нападател, това винаги е дузпа", коментира той пред медиите. Това не е първият случай през сезона, в който решения на ВАР не са в полза на Манчестър Сити. Подобни спорни моменти белязаха и срещите с Нюкасъл, Манчестър Юнайтед и Уулвърхямптън, което допълнително засили напрежението около съдийството.

Въпреки натрупаните трудности и изоставането от шест точки зад Арсенал, Гуардиола категорично отхвърли идеята, че Сити ще се фокусира единствено върху Шампионската лига. "Остават 14 мача, а ние все още сме в играта. През последния месец имахме сериозни кадрови проблеми, но сега футболистите се завръщат и усещам страхотен колективен дух. Докато има и най-малка възможност, ще се борим докрай", подчерта испанецът.

След 23 изиграни кръга Манчестър Сити заема втората позиция във Висшата лига с актив от 47 точки, на шест зад лидера Арсенал. Пред "небесносините" предстоят решаващи двубои – полуфинал за Купата на лигата срещу Нюкасъл в сряда и дерби срещу Ливърпул в неделя, което може да се окаже съдбоносно за амбициите им през този сезон.