Вижте какви пари хвърлиха топ първенствата тази зима, Висшата лига помете конкуренцията

Това, което е било константа през последните години, се повтори за пореден път и през този зимен трансферен прозорец. Висшата лига си остава най-мощната финансово европейската лига, с темп на трансфери и финансова мощ, далеч надминаващи другите големи първенства. Вчера Висшата лига затвори трансферния прозорец с разходи от 442 милиона евро, далеч пред Серия А (237 милиона евро), Лига 1 (101 милиона евро), Бундеслигата (97 милиона евро) и Ла Лига (74,9 милиона евро).

Най-скъпият играч през този трансферен прозорец беше Антоан Семеньо, който се присъедини към Манчестър Сити в началото на годината за 72 милиона евро. Отборът на Гуардиола действа бързо, за да подсили състава си, като добави и Марк Гехи за 23 милиона евро. Сити имаше и напускащи играчи, като Оскар Боб се присъедини към Фулъм за 31 милиона евро. Тотнъм беше друг активен клуб на трансферния пазар, като размени Бренън Джонсън за Конър Галахър (продажба за 40 милиона евро и обратно изкупуване за 40 милиона евро) и подписа левия бек Соуза за 15 милиона евро.

В последния ден от трансферния прозорец, подписването на Странд Ларсен от Уулвс в Кристъл Палас за 49,7 милиона евро привлече вниманието. Ливърпул обяви подписването на Жаке (60 милиона евро), който ще пристигне през лятото.

Балансът на Висшата лига показва дефицит от 155,8 милиона евро. Английските клубове харчат по-малко от миналата зима, от над 500 милиона през 2025 г. до около 442 милиона тази 2026 г., и печелят повече, от 171 милиона на 286 милиона.

ОБОБЩЕНИЕ НА ЗИМНИЯ ТРАНСФЕРЕН ПРОЗОРЕЦ

ПЪРВЕНСТВО РАЗХОДИ ПРИХОДИ БАЛАНС

Висша лига 442.73 286.93 -155.8

Серия А 237.65 186.45 -51.2

Бразилейрао 201.55 185.4 -16.16

МЛС 142.03 52.92 -89.11

Саудитска Арабия 117.23 70.62 -46.61

Лига 1 101.1 141.65 +40.55

Бундеслига 96.95 20.37 -76.58

Турска Суперлига 70.52 58.3 -12.22

Примейра лига 57.48 67.36 +9.89

*Заб.: Цифите са в милиони евро

В Италия е имало много трансфери, но повечето са били за много ниски суми. Само Джакомо Распадори (от Атлетико Мадрид в Аталанта) и Робиньо Ваз (от Марсилия в Рома) са надхвърлили двадесет милиона (по 22 милиона и за двата). Лацио е отборът, който е похарчил най-много с пристигането на Кенет Тейлър (16,85 милиона), Ратков (13 милиона), Пшиборек (4,5 милиона)...

Големите германски клубове - Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд, не са направили никакви промени, но РБ Лайпциг го сториха. Те привлякоха обещаващия централен защитник Коне за 17 милиона евро и Груда под наем от Брайтън, надявайки се той да преоткрие най-добрата си форма. ПСЖ също не са направили никакви трансфери, или поне не за първия отбор, тъй като привлякоха обещаващия Дро Фернандес от Барселона. Лион удари джакпота с подписването под наем на Ендрик. Други забележителни трансфери в последния ден включват преминаването на Абдели в Марсилия и на Сен Максимен в Ланс.

Интересното е, че Турция и Бразилия са две страни, които значително разтърсиха този трансферен пазар. Гендузи и Ноа Ланг пристигнаха в Суперлигата, докато Тами Ейбрахам (Астън Вила), Шимански (Рен), Тикназ (Брага) и Рафа Силва (Бенфика) си тръгнаха... А трансферният прозорец затваря чак в петък.

Междувременно Бразилия отвори чековата си книжка: Фламенго плати на Уест Хем 42 милиона евро за Пакета, а Крузейро даде на Зенит 37 милиона евро за Жерсон.