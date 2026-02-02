Новини
Милан се отказа от Жан-Филип Матета – медицинските тестове провалиха сделката

2 Февруари, 2026 19:23 480 0

Допълнителни проверки са разкрили здравословни притеснения

Милан се отказа от Жан-Филип Матета – медицинските тестове провалиха сделката - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямата надежда на Милан за подсилване на атаката – Жан-Филип Матета от Кристъл Палас – няма да облече червено-черната фланелка. Италианският гранд изненадващо прекрати преговорите за трансфера на френския нападател, след като той не премина успешно задължителните медицински прегледи.

Според авторитетния журналист Джанлука ди Марцио, именно резултатите от обстойните медицински изследвания са накарали ръководството на Милан да се откаже от подписването на договор с 28-годишния футболист.

Допълнителни проверки са разкрили здравословни притеснения, които са стопирали сделката в последния момент. Даниеле Лонго също потвърждава, че след днешните задълбочени медицински тестове, "росонерите" са взели категорично решение да не продължават с трансфера.

Така, въпреки че двата клуба вече бяха постигнали споразумение за сума от 30 милиона евро, сделката пропадна буквално на финалната права.

Матета, който през този сезон има 23 участия и 8 попадения във Висшата лига с екипа на Кристъл Палас, ще продължи да защитава цветовете на английския клуб.


