Квалификантът Патрик Кипсън изхвърли шампиона Алекс де Минор още на старта в Акапулко

24 Февруари, 2026 13:26 597 0

Американецът ще се изправи срещу сънародника си Брандън Накашима в следващия кръг

Квалификантът Патрик Кипсън изхвърли шампиона Алекс де Минор още на старта в Акапулко - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ обрат разтърси тенис турнира в Акапулко, след като американският квалификант Патрик Кипсън поднесе истинска сензация, елиминирайки двукратния първенец Алекс де Минор още в първия кръг. Мачът, изпълнен с драматични обрати и напрежение, завърши с резултат 6:1, 6:7(4), 7:6(4) след изтощителни 2 часа и 39 минути битка на корта.

С този впечатляващ успех Кипсън си осигури място във втория кръг, където ще се изправи срещу сънародника си Брандън Накашима. Накашима също демонстрира отлична форма, като се наложи над Елиас Имер с 6:3, 6:4.

Тенис феновете станаха свидетели на още няколко интригуващи срещи. Рафаел Ходар изненада седмия поставен в схемата Камерън Нори, побеждавайки го категорично с 6:3, 6:2. В следващия кръг Ходар ще срещне победителя от сблъсъка между българската звезда Григор Димитров и Терънс Атман.

Четвъртият поставен Алехандро Давидович Фокина също продължава напред, след като преодоля Даниел Алтмайер със 7:5, 6:3. Испанецът ще очаква следващия си съперник измежду Ринки Хиджиката и Матиа Белучи.

Валентен Вашро показа характер, обръщайки Колман Вон след загубен първи сет – 4:6, 6:3, 6:2. Във втория кръг Вашро ще се изправи срещу победителя от двубоя между Дамир Джумхур и Гаел Монфис.

Сред останалите резултати Миомир Кецманович не остави шансове на Тристан Скулкейт – 6:2, 6:2, а Александър Ковачевич надделя над Адам Уолтън след два тайбрека – 7:6(1), 7:6(3).


