Силният сняг осуети първата тренировка по спускане за жени на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо
  Тема: Зимни олимпийски игри

Силният сняг осуети първата тренировка по спускане за жени на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо

4 Февруари, 2026 19:45 740 3

Неблагоприятните метеорологични условия и прогнозите за продължаващи валежи в четвъртък са наложили решението

Силният сняг осуети първата тренировка по спускане за жени на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат беляза подготовката за женското спускане на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо – дебютната официална тренировка бе отменена поради интензивен снеговалеж, който обхвана региона още от ранните часове на сряда. Организационният комитет съобщи, че неблагоприятните метеорологични условия и прогнозите за продължаващи валежи в четвъртък са наложили решението да се анулира първата тренировка.

Така състезателките ще трябва да изчакат до петък и събота, когато са планирани следващите две официални тренировки преди голямото състезание в неделя.

Кортина д’Ампецо, прочута със своите предизвикателни писти, се оказа под снежна обсада, което затрудни подготовката на фаворитките. Сред тях е и легендарната американка Линдзи Вон, която се завръща на трасето след тежко падане в Кран-Монтана миналата седмица. Вон, която вече е на 41 години, потвърди във вторник, че ще се включи в спускането на любимата си писта, където е триумфирала цели 12 пъти в кариерата си.

Очакванията за първата тренировка бяха огромни, тъй като феновете и специалистите искаха да видят в каква форма се намира Вон след инцидента. Сега обаче всички погледи са насочени към следващите дни, когато времето ще определи дали подготовката ще протече по план.


  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Технологиите напреднаха дотолкова, че да правиш

    "Допинг тестове", значи да елиминираш тези дето ти пречат,
    а тези с новите хапове, дето са и по-добри, ама не ги хващаш в списъка-

    стават медалисти!

    ФАКТ!

    ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ТОВА!

    Който иска да зоба- да зоба ако ще на коня т.шаците,
    който иска да живее по-дълго- не!

    Въпрос на личен избор и на акъл или липсата на него.

    ЩО па един американец не хванаха с допинг или австралиец,
    дето на летните олимпиади тичат и плуват като акули, Баце!

    19:55 04.02.2026

  • 2 Затоплист ехолок

    1 0 Отговор
    И това доживяхме - снега да пречи на зимната олимпиада ...

    Коментиран от #3

    20:13 04.02.2026

