Силният сняг осуети първата тренировка по спускане за жени на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо

Изненадващ обрат беляза подготовката за женското спускане на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо – дебютната официална тренировка бе отменена поради интензивен снеговалеж, който обхвана региона още от ранните часове на сряда. Организационният комитет съобщи, че неблагоприятните метеорологични условия и прогнозите за продължаващи валежи в четвъртък са наложили решението да се анулира първата тренировка.

Така състезателките ще трябва да изчакат до петък и събота, когато са планирани следващите две официални тренировки преди голямото състезание в неделя.

Кортина д’Ампецо, прочута със своите предизвикателни писти, се оказа под снежна обсада, което затрудни подготовката на фаворитките. Сред тях е и легендарната американка Линдзи Вон, която се завръща на трасето след тежко падане в Кран-Монтана миналата седмица. Вон, която вече е на 41 години, потвърди във вторник, че ще се включи в спускането на любимата си писта, където е триумфирала цели 12 пъти в кариерата си.

Очакванията за първата тренировка бяха огромни, тъй като феновете и специалистите искаха да видят в каква форма се намира Вон след инцидента. Сега обаче всички погледи са насочени към следващите дни, когато времето ще определи дали подготовката ще протече по план.