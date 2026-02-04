Силният сняг осуети първата тренировка по спускане за жени на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо

Изненадващ обрат беляза подготовката за женското спускане на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо – дебютната официална тренировка бе отменена поради интензивен снеговалеж, който обхвана региона още от ранните часове на сряда. Организационният комитет съобщи, че неблагоприятните метеорологични условия и прогнозите за продължаващи валежи в четвъртък са наложили решението да се анулира първата тренировка.
Така състезателките ще трябва да изчакат до петък и събота, когато са планирани следващите две официални тренировки преди голямото състезание в неделя.
Кортина д’Ампецо, прочута със своите предизвикателни писти, се оказа под снежна обсада, което затрудни подготовката на фаворитките. Сред тях е и легендарната американка Линдзи Вон, която се завръща на трасето след тежко падане в Кран-Монтана миналата седмица. Вон, която вече е на 41 години, потвърди във вторник, че ще се включи в спускането на любимата си писта, където е триумфирала цели 12 пъти в кариерата си.
Очакванията за първата тренировка бяха огромни, тъй като феновете и специалистите искаха да видят в каква форма се намира Вон след инцидента. Сега обаче всички погледи са насочени към следващите дни, когато времето ще определи дали подготовката ще протече по план.
1 Спецназ
"Допинг тестове", значи да елиминираш тези дето ти пречат,
а тези с новите хапове, дето са и по-добри, ама не ги хващаш в списъка-
стават медалисти!
ФАКТ!
ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ТОВА!
Който иска да зоба- да зоба ако ще на коня т.шаците,
който иска да живее по-дълго- не!
Въпрос на личен избор и на акъл или липсата на него.
ЩО па един американец не хванаха с допинг или австралиец,
дето на летните олимпиади тичат и плуват като акули, Баце!
19:55 04.02.2026
2 Затоплист ехолок
Коментиран от #3
20:13 04.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.