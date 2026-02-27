Новини
Горещи сблъсъци и интригуващи двойки на осминафиналите в Лига Европа

27 Февруари, 2026 15:35 432 0

Болоня срещу Рома

Горещи сблъсъци и интригуващи двойки на осминафиналите в Лига Европа - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за осминафиналите на Лига Европа бе изтеглен и донесе истински зрелища за феновете на най-популярната игра. Сред най-очакваните двубои се откроява италианското дерби между Болоня и Рома – сблъсък, който обещава да бъде изпълнен с емоции, драма и футболна магия.

Пълен списък с осминафиналните двойки в Лига Европа:

Ференцварош (Унгария) – Брага (Португалия)

Панатинайкос (Гърция) – Бетис (Испания)

Генк (Белгия) – Фрайбург (Германия)

Селта Виго (Испания) – Олимпик Лион (Франция)

Щутгарт (Германия) – Порто (Португалия)

Нотингам Форест (Англия) – Мидтиланд (Дания)

Болоня (Италия) – Рома (Италия)

Лил (Франция) – Астън Вила (Англия)

Първите срещи ще се изиграят на 12 март, а реваншите са насрочени за 19 март.

Четвъртфиналите ще противопоставят победителите от следните двойки:

Ференцварош/Брага срещу Панатинайкос/Бетис

Генк/Фрайбург срещу Селта Виго/Олимпик Лион

Щутгарт/Порто срещу Нотингам Форест/Мидтиланд

Болоня/Рома срещу Лил/Астън Вила

Тези сблъсъци ще се проведат на 9 и 16 април, а полуфиналите са планирани за 30 април и 7 май.

Финалният мач на Лига Европа ще се състои на 20 май в турския мегаполис Истанбул.


