4 Февруари, 2026 22:10 1 397 17

Случаят отново повдигна въпроса за необходимостта от по-строги мерки срещу подобни прояви

Бърнард Текпетей с категорична позиция след расистките обиди - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като Лудогорец триумфира над Левски и спечели Суперкупата на България, Бърнард Текпетей – авторът на решаващия гол – се оказа в центъра на неприятен инцидент, който разтърси футболната общественост. Ганайският нападател стана обект на расистки нападки и дори смъртни заплахи от страна на част от феновете на "сините", което предизвика бурна реакция в спортните среди.

В отговор на скандалните прояви, Лудогорец незабавно излезе с официално изявление, осъждащо остро всякакви форми на дискриминация и нетолерантност.

Самият Текпетей не остана безмълвен – чрез профила си в Instagram той сподели видео от инцидента и отправи ясно послание към всички: "Расизмът няма дом тук. Няма място. Без извинение. Само уважение, достойнство и единство“.


  • 1 Бг футбол

    19 1 Отговор
    Левски не ги е страх от наказание от Европа.Те не ходят там.

    Коментиран от #15

    22:25 04.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Артилерист

    9 0 Отговор
    Атлантическата власт няма да вземе никакви мерки срещу агресивната, хулиганстваща агитка на Левски, защото те си я използват срещу всеки протест срещу нея.

    22:45 04.02.2026

  • 5 ДокторСкорчев

    6 0 Отговор
    тумора трябва да бъде изрязан от дъно ......

    23:03 04.02.2026

  • 6 ЛЕВСКАРИТЕ ВИНАГИ

    12 0 Отговор
    СА БИЛИ ДЕБИЛИ И НЕРАЗБИРАЧИ ОТ ФУТБОЛ.ЕЛЕМЕНТАРНИ ХУЛИГАНИ КОМПЛЕКСАРИ.

    23:12 04.02.2026

  • 7 Ай сега

    1 12 Отговор
    Като не искат да ги обиждат да си ритат в Африканското първенство...

    Коментиран от #14

    23:17 04.02.2026

  • 8 Горски

    1 6 Отговор
    Лудата гора вече не е зелена...а почерня...

    Коментиран от #13

    23:20 04.02.2026

  • 9 Трътлю

    2 0 Отговор
    Кой им го вкара на расистите?
    ТЕК 5 ЕЙ !!!

    Коментиран от #12

    02:51 05.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бут Баро

    0 0 Отговор
    Хасме кариес хас

    05:34 05.02.2026

  • 12 тиквенсониада

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трътлю":

    Направо им го наТЕКПЕТЕЙчи ! Бравос !

    07:38 05.02.2026

  • 13 Зайо Байо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Но пък преби синята гора , която вече никой не знае чия е - Бойкова ли , Шишива ли ?

    07:40 05.02.2026

  • 14 Зайо Байо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ай сега":

    За побелелия Сангаре ли говориш ?

    07:41 05.02.2026

  • 15 На БАБА фърчилото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бг футбол":

    Ама че си се изгаврил с тоз отбор ! Ще ти се обидят. Не бъди толкоз гаден към тях. Току виж пак заплакали !

    07:42 05.02.2026

  • 16 насила дарител

    0 0 Отговор
    Ще накажат ли сега ОТБОРО на НАРОДО , който се превърна в ОТБОРО на ВЛАСТТО !

    07:44 05.02.2026

  • 17 Бай Крушьо

    0 0 Отговор
    Е па ма.м.на си е тоя катр.ник

    05:37 06.02.2026

