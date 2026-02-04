Бърнард Текпетей с категорична позиция след расистките обиди

След като Лудогорец триумфира над Левски и спечели Суперкупата на България, Бърнард Текпетей – авторът на решаващия гол – се оказа в центъра на неприятен инцидент, който разтърси футболната общественост. Ганайският нападател стана обект на расистки нападки и дори смъртни заплахи от страна на част от феновете на "сините", което предизвика бурна реакция в спортните среди.
В отговор на скандалните прояви, Лудогорец незабавно излезе с официално изявление, осъждащо остро всякакви форми на дискриминация и нетолерантност.
Самият Текпетей не остана безмълвен – чрез профила си в Instagram той сподели видео от инцидента и отправи ясно послание към всички: "Расизмът няма дом тук. Няма място. Без извинение. Само уважение, достойнство и единство“.
