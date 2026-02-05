Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш бранител на Ман Юнайтед с ценни съвети към Рахийм Стърлинг

Бивш бранител на Ман Юнайтед с ценни съвети към Рахийм Стърлинг

5 Февруари, 2026 16:56 657 0

  • рахийм стърлинг-
  • манчестър юнайтед-
  • уес браун-
  • футбол-
  • арсенал

Позитивното за бившия английски национал е, че той вече е свободен агент, след като неговият престой в Челси приключи, след 3 години и половина прекарани в Лондон

Бивш бранител на Ман Юнайтед с ценни съвети към Рахийм Стърлинг - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кариерата на Рахийм Стърлинг продължава да бъде в застой. Бившият футболист на Ливърпул така и не успява да започне да играе редовно, а бъдещето му остава неясно и към днешна дата. Позитивното за бившия английски национал е, че той вече е свободен агент, след като неговият престой в Челси приключи, след 3 години и половина прекарани в Лондон.

Преминаването му под наем в Арсенал през миналия сезон също не донесе желания резултат за 31-годишния състезател, а сега с ценни съвети към играча се обърна бившият защитник на Манчестър Юнайтед, Уес Браун. Според Браун, самият Стърлинг трябва да си отговори на някои важни въпроси и да направи най-доброто за себе си.

„Тъжно е да се гледа какво се случва със Стърлинг. Ако само си спомним какъв футболист беше той, и на колко високо ниво играеше, определено всичко, което се случва в последно време е доста притеснително. Интересно е как се променя футболът, и по какъв начин ситуацията за даден футболист може да стане толкова трудна и невъзможна. В един момент, Рахийм бе смятан за един от големите таланти, а вижте къде се намира сега. Той трябва много ясно да осъзнае, обича ли все още футбола и готов ли е да вложи същата страст. Мнозина си задават въпроса, дали най-добрите дни за Стърлинг са вече в миналото, аз лично не смея да изказвам подобно мнение, защото всичко е възможно да се случи. Считам, че ако се стигне до преминаване на Стърлинг в Рексъм, нещо, което сериозно се твърди, това ще бъде огромен плюс за него и най-вече възможност за доста повече игрово време. Аз лично се надявам, че все още има път обратно и Рахийм Стърлинг ще съумее да възроди кариерата си и да изиграе на едно добро ниво оставащите му години като професионален футболист“, каза Браун.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове