Бивш бранител на Ман Юнайтед с ценни съвети към Рахийм Стърлинг

Кариерата на Рахийм Стърлинг продължава да бъде в застой. Бившият футболист на Ливърпул така и не успява да започне да играе редовно, а бъдещето му остава неясно и към днешна дата. Позитивното за бившия английски национал е, че той вече е свободен агент, след като неговият престой в Челси приключи, след 3 години и половина прекарани в Лондон.

Преминаването му под наем в Арсенал през миналия сезон също не донесе желания резултат за 31-годишния състезател, а сега с ценни съвети към играча се обърна бившият защитник на Манчестър Юнайтед, Уес Браун. Според Браун, самият Стърлинг трябва да си отговори на някои важни въпроси и да направи най-доброто за себе си.

„Тъжно е да се гледа какво се случва със Стърлинг. Ако само си спомним какъв футболист беше той, и на колко високо ниво играеше, определено всичко, което се случва в последно време е доста притеснително. Интересно е как се променя футболът, и по какъв начин ситуацията за даден футболист може да стане толкова трудна и невъзможна. В един момент, Рахийм бе смятан за един от големите таланти, а вижте къде се намира сега. Той трябва много ясно да осъзнае, обича ли все още футбола и готов ли е да вложи същата страст. Мнозина си задават въпроса, дали най-добрите дни за Стърлинг са вече в миналото, аз лично не смея да изказвам подобно мнение, защото всичко е възможно да се случи. Считам, че ако се стигне до преминаване на Стърлинг в Рексъм, нещо, което сериозно се твърди, това ще бъде огромен плюс за него и най-вече възможност за доста повече игрово време. Аз лично се надявам, че все още има път обратно и Рахийм Стърлинг ще съумее да възроди кариерата си и да изиграе на едно добро ниво оставащите му години като професионален футболист“, каза Браун.