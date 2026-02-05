Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Реал Мадрид подготвя мащабна трансферна революция през лятото

5 Февруари, 2026 10:09 1 135 3

Последните изяви на „белия балет“ разтърсиха доверието на ръководството

Реал Мадрид подготвя мащабна трансферна революция през лятото - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Въпреки че Реал Мадрид продължава да трупа точки в Ла Лига, последните изяви на „белия балет“ разтърсиха доверието на ръководството. Неочакваното фиаско срещу Бенфика в Шампионската лига (2:4) и драматичната победа над Райо Валекано, изкована с късна дузпа на Килиан Мбапе, изостриха напрежението около треньора Алваро Арбелоа. Според авторитетния трансферен анализатор Фабрицио Романо, мадридчани се готвят за истинска селекционна буря през лятото на 2026 година. Целта е ясна – да се заличат слабите звена и да се върне блясъкът на европейския гигант.

В отбраната се очакват сериозни размествания. Давид Алаба е на прага на раздяла с клуба, а бъдещето на Антонио Рюдигер остава под въпрос. Главният скаут Жуни Калафат вече е насочил поглед към германската Бундеслига, където следи отблизо изгряващите звезди Нико Шлотербек от Борусия Дортмунд и Кастело Лукеба от РБ Лайпциг. Именно те са сред фаворитите за подсилване на ариергарда.

Средната линия също се нуждае от свежа енергия. След края на ерата „Кроос-Модрич“, Реал Мадрид изпитва трудности в контролирането на темпото и организацията на играта. В списъка с потенциални попълнения изпъкват имената на младите таланти Кийс Смит и Адам Уортън – футболисти с визия и хладнокръвие, способни да поемат диригентската палка в халфовата линия.

Докато клубното ръководство крои амбициозни планове за трансферния прозорец, Алваро Арбелоа е изправен пред предизвикателството да стабилизира отбора до края на сезона. Феновете на „лос бланкос“ очакват истински трансферен спектакъл, който да върне Реал Мадрид на върха на европейския футбол. Следете всички новини около „кралския клуб“ – предстои лято, изпълнено с интриги, големи имена и нови надежди за бяло бъдеще!


  • 1 Специалиста

    4 2 Отговор
    Да отидат в Ихтиман да погледнат Божинката. Ще им прави весело в съблекалнята.

    Коментиран от #3

    10:15 05.02.2026

  • 3 Да не

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Специалиста":

    забравяме Джизъса и Тони Найка .

    11:35 05.02.2026

