Емил Велев празнува днес

5 Февруари, 2026 09:58 724 3

Бившият футболист на Левски става на 64 години

Емил Велев празнува днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес бившият полузащитник и бивш старши треньор на „Левски“ - Емил Велев празнува своя 64-ти рожден ден.

Роден на 5 февруари 1962 година, Велев е юноша на „сините“, като не играе в никой друг български отбор. От 1981 до 1989 година е титуляр в халфовата линия в един от най-запомнящите се периоди в историята на клуба. Тогава в отбора нахлува новата вълна заедно с Наско Сираков, Божидар Искренов, Борислав Михайлов, Емил Велев, Николай Илиев, Красимир Коев и тези играчи са в основата на успехите през 80-те години.

Велев записва 235 мача и 31 гола във всички турнири със синята фланелка. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), двукратен носител на Купата на страната (1982 и 1984 година) и носител на Купата на съветската армия през славната 1984 година, когато всички трофеи отидоха в „синята“ витрина.

В евротурнирите достига до четвъртфинал през 1987 година за Купата на носителите на национални купи. След 1989 година играе в Израел. Носи синия екип и през сезон 1995/96 година. Когато се върна отново в родното гнездо, бе помощник на Станимир Стоилов при славния европоход до четвъртфиналите в турнира за УЕФА през 2005/06 година и при достигането на групите на Шампионската лига през 2006/07 година. Като старши треньор на „сините“ печели шампионската титла през 2008/09 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фАНТОМасс

    4 1 Отговор
    Неговия син отбор отрано му честити празника с почетна загуба от Лудогорец. Честито !

    10:02 05.02.2026

  • 2 Андреас

    1 1 Отговор
    Кокал еб.с.и м.айк,ата

    12:05 05.02.2026

  • 3 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Дъ боун

    12:57 05.02.2026

