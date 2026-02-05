Емил Велев празнува днес

Днес бившият полузащитник и бивш старши треньор на „Левски“ - Емил Велев празнува своя 64-ти рожден ден.

Роден на 5 февруари 1962 година, Велев е юноша на „сините“, като не играе в никой друг български отбор. От 1981 до 1989 година е титуляр в халфовата линия в един от най-запомнящите се периоди в историята на клуба. Тогава в отбора нахлува новата вълна заедно с Наско Сираков, Божидар Искренов, Борислав Михайлов, Емил Велев, Николай Илиев, Красимир Коев и тези играчи са в основата на успехите през 80-те години.

Велев записва 235 мача и 31 гола във всички турнири със синята фланелка. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), двукратен носител на Купата на страната (1982 и 1984 година) и носител на Купата на съветската армия през славната 1984 година, когато всички трофеи отидоха в „синята“ витрина.

В евротурнирите достига до четвъртфинал през 1987 година за Купата на носителите на национални купи. След 1989 година играе в Израел. Носи синия екип и през сезон 1995/96 година. Когато се върна отново в родното гнездо, бе помощник на Станимир Стоилов при славния европоход до четвъртфиналите в турнира за УЕФА през 2005/06 година и при достигането на групите на Шампионската лига през 2006/07 година. Като старши треньор на „сините“ печели шампионската титла през 2008/09 година.