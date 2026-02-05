БФС с обяснение на съдийски решения от Суперкупа на България

ФС, съвместно с БПФЛ, показа първия видеоклип с обяснени съдийски решения у нас. Видеото е от мача за Суперкупа на България между Лудогорец и Левски.

Във видеоклипа са разгледани три ситуации:

Ситуацията, при която Петър Станич получи жълт картон в 18-ата минута;

Ситуация с фал за възможен втори жълт картон на Дерой Дуарте в 51-ата минута;

Ситуацията, в която Бърнард Текпетей отбеляза гола за Лудогорец във вратата на Левски в 70-ата минута;

Ето какво написаха от БФС:

„Българският футболен съюз стартира днес нова официална рубрика, посветена на анализа на най-оспорваните съдийски ситуации от всеки изминал кръг на efbet Лига.

Само в YouTube канала на БФС, 24 часа след края на кръга, феновете на футбола ще имат възможност да гледат професионален разбор на ключови моменти от мачовете – с фокус върху прилагането на Правилата на играта, интерпретацията на ситуациите и ролята на ВАР.

В рубриката ще се търсят отговори на въпросите:

Правилно ли е съдийското решение?

Какво казват Правилата на играта?

Какви са критериите при подобни ситуации?

Първият епизод вече е наличен и е посветен на най-интересните моменти от двубоя за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. В него зрителите могат да видят както анализ на спорните ситуации, а в отделно видео са публикувани и ключови моменти, заснети от терена от гледната точка на съдията.

Този мач постави началото на нова технологична ера в българския футбол благодарение на партньорството на БФС с лидера в спортните технологии Riedel. За първи път в историята на България главният съдия на официален двубой бе оборудван със специализирана боди камера, която предоставя на публиката напълно нова и автентична перспектива към събитията на терена.

С реализирането на този проект България се нарежда сред малкото държави в Европа, които внедряват тази авангардна технология в официален футболен мач. По този начин родното първенство застава редом до най-прогресивните лиги в света – английската Висша лига, германската Бундеслига, италианската Серия А и френската Лига 1.