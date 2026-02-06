Хулио Веласкес взима крути мерки в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес взима мерки в Левски след загубата с 0:1 от Лудогорец. "Сините" показаха слабости в защита по време на мача за трофея, които не са останали незабелязани от специалиста, който смята да вземе мерки. Българският шампион надигра Левски и заслужено записа требъл.

Испанецът ще направи рокада в защитата си за предстоящото домакинство на Ботев Враца. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота от 17:30 часа. Очаква се испанецът да извади от титулярния състав Оливер Камдем, а на негово място на десния бек ще бъде включен Алдаир.

Французинът носи вина за попадението на Лудогорец. Той не прецени летежа на топката и позволи на Бърнард Текпетей да го надиграе във въздуха.