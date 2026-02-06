Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хулио Веласкес взима крути мерки в Левски

6 Февруари, 2026 10:30 1 148 5

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • лудогорец

Испанецът ще направи рокада в защитата си за предстоящото домакинство на Ботев Враца

Хулио Веласкес взима крути мерки в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес взима мерки в Левски след загубата с 0:1 от Лудогорец. "Сините" показаха слабости в защита по време на мача за трофея, които не са останали незабелязани от специалиста, който смята да вземе мерки. Българският шампион надигра Левски и заслужено записа требъл.

Испанецът ще направи рокада в защитата си за предстоящото домакинство на Ботев Враца. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота от 17:30 часа. Очаква се испанецът да извади от титулярния състав Оливер Камдем, а на негово място на десния бек ще бъде включен Алдаир.

Французинът носи вина за попадението на Лудогорец. Той не прецени летежа на топката и позволи на Бърнард Текпетей да го надиграе във въздуха.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 левскар бивш

    7 5 Отговор
    ТТоя път да смени всички 11. Тоя ако е треньор на място, няма да опре до левски.

    10:39 06.02.2026

  • 2 КАНДЕМА МАКУНА ВЕЛОСА

    5 2 Отговор
    Всички са един дол дренки. И то гнили. Взимат големите заплати мажуретката и тя а насреща нищо. А СИГУРЕН СЪМ ЧЕ ЗА ТЕЗИ ШЕСТ ГОДИНИ ВЪВ ШКОЛАТА Е ИМАЛО ЕДНО И ПОВЕЧЕ ГОЛОБРАДИ ДЕЦА КОИТО СА БИЛИ И СА ПО ДОБРИ ОТ ТЕЗИ ЧУЖДИТЕ. НО НЕ ДАВАЙ ПЪТ НА БИЗНЕСА ДАЛАВЕРИТЕ И ЕДИН БИТ ПАЗАР. БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ЪГЪЛА НА ПЕЙКАТА ИЛИ БЯГАТ.

    Коментиран от #3

    10:44 06.02.2026

  • 3 Левски 1914

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "КАНДЕМА МАКУНА ВЕЛОСА":

    Много знаеш!

    10:55 06.02.2026

  • 4 Гониии

    3 1 Отговор
    Тоя Камдем е голяма грешка, изгонете го от Левски. За година е кръгла нула.

    11:17 06.02.2026

  • 5 Важно

    1 0 Отговор
    Е ъглошлайфа, Флекс да стърже по терена, звезда и половина, ю бре

    13:42 06.02.2026

