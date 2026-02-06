Новини
Барселона може да разтрогне със Шчесни срещу два милиона

Барселона може да разтрогне със Шчесни срещу два милиона

6 Февруари, 2026 09:59 755 1

Според източника, това е по-ниска сума от заплатата, която полският футболист би трябвало да получава според настоящия си контракт, който е до лятото на 2027 г.

Барселона може да разтрогне със Шчесни срещу два милиона - 1
Барселона и Войчех Шчесни се споразумяха при подновяването на договора си миналото лято, че той може да бъде прекратен с плащане на приблизително 2 млн евро в полза на 35-годишния страж, съобщава Sport.es.

Каталунците работят по обновяване на вратарския си пост. Ако „блаугранас“ изпълнят плановете си, те биха могли да прекратят партньорството си със Шчесни в края на настоящата кампания в средата на юни.

Полякът играе за Барселона от октомври 2024 г. През този сезон Шчесни изигра 9 мача във всички турнири и в тях допусна 17 гола. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност към момента е 900 хиляди евро.


  • 1 чесни нечесни

    0 0 Отговор
    да се оттърват по-бързо от този поляк срам за отбора да ненго бавят и минута повече !!!

    10:06 06.02.2026

