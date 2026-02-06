Треньорът на Левски: Переа и Сангаре трудно ще играят заедно

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес направи ключово тактическо уточнение преди гостуването на Ботев Враца, като обяви, че е малко вероятно да заложи едновременно на Переа и Сангаре в предни позиции.

„Имахме желание да спечелим. Не винаги можеш да спечелиш в спорта. Трябва да приемаш загубите. Направихме добър мач и нямаше да бъде незаслужено да спечелим. Играчите се раздадоха на терена“, започна Веласкес, коментирайки духа на отбора. Той допълни, че е оптимист за състоянието на състава: „Искаме да продължим да правим нещата добре. Усещането ми по време на двете тренировки след мача е, че играчите са напълно готови да продължат във възходяща линия“.

По отношение на състоянието на контузените и новите попълнения, испанецът даде актуална информация за Фабиен: „Вчера за първи път Фабиен се включи да тренира нормално с момчетата. Той постепенно влиза в необходимата динамика. Ще преценим дали ще може да попадне в групата за някой от следващите мачове“. Веласкес подчерта, че ще следи внимателно състоянието на всички: „Всички останали са в добро здраве. Не бива да забравяме, че преди три дни играхме мач. Може да се наложи да преценим натоварването за някои играчи. Ще потърсим 11-те най-добри, на които да заложим“.

Треньорът на „сините“ разкри, че е проучил внимателно съперника: „Имам представа за Ботев Враца от мачовете, които изиграха по време на паузата. Показаха неща, които липсваха преди зимната пауза. В доста етапи от играта се опитват да изглеждат по различен начин. Привлякоха футболисти, които влияят на начина, по който изглеждат“. Въпреки това той бе категоричен, че водещ е собственият стил: „Имаме наблюдения, но се фокусираме върху това как ще изглеждаме ние. Искаме да победим, но и с добра игра“.

Най-интересният коментар бе запазен за селекцията и тактическата постройка на тима. „Новите са добри, много възпитани и с добро поведение. Око-Флекс е в по-напреднала фаза, защото дойде по-рано и тренира с нас по-дълго време на лагера. При него няма езикова бариера, защото с по-голямата част от съотборниците си говори на английски стил“, обясни наставникът. Попитан за възможността за двама мощни нападатели в атака, той отговори: „Много трудно е при мен Переа и Сангаре да играят заедно от първата минута. Не можем да играем с двама еднотипни играчи, защото сме отбор, който се опитва да играе повече в последната четърт на терена. В крайна сметка футболът е динамична игра и никога не трябва да казваш никога. Конкуренцията е здравословна“.