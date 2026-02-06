С колко от новите ще стартира ЦСКА срещу Арда?

ЦСКА направи мощна зимна селекция, за която се говори много. Ръководството на клуба отнесе много похвали, че новите са били привлечени навреме, а това е дало възможност на треньора Христо Янев да ги огледа добре.

Това със сигурност е голям бонус и за наставника, и за отбора. Към днешна дата обаче само един от шестте привлечени по време на зимната пауза може да се смята за сигурен титуляр, пише Мач Телеграф. Това е халфът Исак Соле, който се очаква да играе до Джеймс Ето’o в средата на терена. От останалите петима нови най-близо до място в титулярния състав сякаш е Алехандро Пиедраита, който игра силно в контролите. Колумбиецът обаче се контузи и най-вероятно няма да играе срещу Арда днес.

Има вероятност Лео Перейра, който дойде с огромни очаквания, защото е играл в елита на Бразилия, където класата е висока, да започне от първата минута. Крилото видимо има големи качества, но в контролите се видя, че адаптацията му е по-трудна и на този етап не е готов за титуляр. Възможно е обаче, за да бъде защитена селекцията, Лео Перейра да започне по лявото крило от първата минута, а Йоанис Питас, който игра отляво през есента, да остане на пейката. Това ще се случи при положение, че Христо Янев заложи на схема 4-2-3-1 срещу Арда. Той изпробва и тактика 4-4-2 по време на контролите. Ако заложи на нея, това дава шансове на Макс Ебонг да бъде титуляр, което ще извади от сметките Лео Перейра. Така или иначе от новите Исак Соле е сигурен за стартовия тим, докато останалите на този етап са по-близо до резервите.