С колко от новите ще стартира ЦСКА срещу Арда?

6 Февруари, 2026 12:59 747 0

Ръководството на клуба отнесе много похвали, че новите са били привлечени навреме, а това е дало възможност на треньора Христо Янев да ги огледа добре

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА направи мощна зимна селекция, за която се говори много. Ръководството на клуба отнесе много похвали, че новите са били привлечени навреме, а това е дало възможност на треньора Христо Янев да ги огледа добре.

Това със сигурност е голям бонус и за наставника, и за отбора. Към днешна дата обаче само един от шестте привлечени по време на зимната пауза може да се смята за сигурен титуляр, пише Мач Телеграф. Това е халфът Исак Соле, който се очаква да играе до Джеймс Ето’o в средата на терена. От останалите петима нови най-близо до място в титулярния състав сякаш е Алехандро Пиедраита, който игра силно в контролите. Колумбиецът обаче се контузи и най-вероятно няма да играе срещу Арда днес.

Има вероятност Лео Перейра, който дойде с огромни очаквания, защото е играл в елита на Бразилия, където класата е висока, да започне от първата минута. Крилото видимо има големи качества, но в контролите се видя, че адаптацията му е по-трудна и на този етап не е готов за титуляр. Възможно е обаче, за да бъде защитена селекцията, Лео Перейра да започне по лявото крило от първата минута, а Йоанис Питас, който игра отляво през есента, да остане на пейката. Това ще се случи при положение, че Христо Янев заложи на схема 4-2-3-1 срещу Арда. Той изпробва и тактика 4-4-2 по време на контролите. Ако заложи на нея, това дава шансове на Макс Ебонг да бъде титуляр, което ще извади от сметките Лео Перейра. Така или иначе от новите Исак Соле е сигурен за стартовия тим, докато останалите на този етап са по-близо до резервите.


