Може ли България да поднесе изненадата срещу Белгия за Купа Дейвис?

6 Февруари, 2026 10:59 655 1

Двубоят, който се провежда в зала Колодрума в Пловдив, е първият случай, в който страната ни е домакин на толкова високо ниво в неофициалното световно отборно първенство за мъже

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България се изправя пред едно от най-големите си предизвикателства в тениса, приемайки отбора на Белгия в исторически сблъсък от Световната група на Купа Дейвис. Двубоят, който се провежда в зала Колодрума в Пловдив, е първият случай, в който страната ни е домакин на толкова високо ниво в неофициалното световно отборно първенство за мъже.

Шансовете на България се опират основно на домакинския фактор и избора на настилка, като срещите се играят на червени кортове. Капитанът Валентин Димов залага на подмладен състав, воден от Пьотр Нестеров и Илиян Радулов, към които се присъединяват Александър Донски и талантливите тийнейджъри Иван Иванов и Александър Василев. Липсата на Григор Димитров и Димитър Кузманов в състава прави задачата на нашите национали изключително сложна, но същевременно отваря врата за младото поколение да покаже своя потенциал срещу сериозен съперник.

Белгия пристига в Пловдив без първата си ракета Зизу Бергс, но тимът разполага с изключителна дълбочина. Рафаел Колиньон и Александър Блокс са млади, но вече утвърдени играчи, които показаха отлична форма в последните месеци. Най-голямото предимство за гостите обаче е в мача на двойки. От федерацията посочиха, че Александър Донски е сред световния елит на двойки, но неговите потенциални съперници Жил и Влийген разполагат с по-добро класиране и се намират в топ 100 на световната ранглиста. Белгийците имат богат опит в турнира и два пъти в своята история са достигали до финала, което ги прави фаворити на хартия.

Реалният анализ на шансовете показва, че България влиза в двубоя в ролята на аутсайдер. Основната разлика идва от по-високия ранкинг и по-големия опит на белгийските тенисисти в мачове от сериите АТП и Чалънджър. Въпреки това, червената настилка и подкрепата на родната публика в Пловдив са фактори, които могат да скъсят дистанцията. България ще трябва да търси максимума в мачовете на сингъл, където настилката може да неутрализира част от агресивната игра на гостите, докато при двойките предимството на Белгия изглежда най-осезаемо.

Българският тим показа страхотен дух в предишния си двубой през септември, когато постигна паметна победа над Финландия. Тогава момчетата играха с голяма увереност пред пълните трибуни, което беше ключово за крайния успех. Очаква се и сега подкрепата на публиката в Пловдив да бъде допълнителен стимул за нашите тенисисти в опитите им да поднесат изненада срещу Белгия.

Победа в този сблъсък означава класиране за септемврийските квалификации за финалите на Купа Дейвис, където потенциален съперник ще бъде победителят от срещата между Австрия и Япония. При евентуална загуба България ще трябва да играе бараж за запазване на мястото си в Световната група. Въпреки ролята на аутсайдер, българските тенисисти вече доказаха, че могат да се борят с най-добрите, когато са обединени от националната кауза.


