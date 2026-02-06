Днес се навършват 68 години от най-черната дата в историята на Манчестър Юнайтед

Днес, 6 февруари 2026, се навършват 68 години от самолетната трагедия в Мюнхен. На 6 февруари 1958 година половината отбор на Манчестър Юнайтед загива при самолетна катастрофа.

23 души загиват при трагедията, а сред тях са осем футболисти на Манчестър Юнайтед, осем журналисти, четирима пътници и трима от ръководството на английския клуб.

Роджър Бърн (28), Еди Колман (21), Марк Джоунс (24), Дейвид Пег (22), Томи Тейлър (26), Джеф Бент (25), Лиъм Уелън (22) и Дънкан Едуардс (21) всичките загиват, заедно с клубния секретар Уолтър Крикмер, треньора Томи Къри и наставника Бърт Уолей.

В първи четвъртфинал за КЕШ Манчестър Юнайтед побеждава Цървена звезда с 2:1. В Белград на реванша англичаните само за половин час довеждат резултата до 3:0 с два гола на Боби Чарлтън и един на Денис Вайълет. След това обаче домакините се окопитват и стигат до крайното 3:3 след две попадения на Бора Костич и едно на Лазар Тасич.

Полет 609 на Британските европейски авиолинии каца в Мюнхен с полет от Белград, за да презареди преди да се отправи към Манчестър. "Червените дяволи" тъкмо са завършили 3:3 срещу Цървена звезда и по този начин се класират за полуфиналите в турнира за Купата на Европейските шампиони /КЕШ/.

Заради лошите атмосферни условия и проблем в двигателя, първите два опита за излитане са неуспешни. Пътниците дори са свалени от самолета и изглежда вероятно да пренощуват в Мюнхен. Звездата Дънкан Едуардс дори пуска телеграма, в която обяснява, че всички полети са отменени и ще се прибере на следващия ден.

Капитанът Джеймс Тейн все пак решава да направи трети опит за излитане. По това време на пистата вече се е натрупал сняг, който образува киша в края на пистата. Първоначално изглежда, че самолетът ще полети, но малко след като се отделя от земята, машината катастрофира фатално.