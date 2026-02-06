Снууп Дог вдъхнови американския тим по кърлинг с енергична подкрепа на Олимпиадата в Милано

Вълнуваща атмосфера и истински спортен дух завладяха залата в Милано, където легендарният рапър Снууп Дог се появи като неочакван талисман за националния отбор на САЩ по кърлинг при смесените двойки. Американците извоюваха драматична победа с 7:5 над Канада по време на Олимпийските игри Милано–Кортина 2026, а присъствието на музикалната икона не остана незабелязано.

Облечен в уникално яке, украсено с ликовете на звездите Корди Дропкин и Кори Тийс, Снууп Дог не просто наблюдаваше, а активно окуражаваше отбора от трибуните. Ентусиазмът му зарази и публиката, която бурно аплодираше всяко успешно изпълнение на американците.

„Да усещаш подкрепата на семейството, приятелите и дори на Снууп Дог – това е неописуемо! Той беше като истински треньор – не спираше да ни надъхва. Дори непознати хора ни аплодираха, което ни даде допълнителна енергия“, сподели развълнуваният Дропкин пред Reuters.

Хип-хоп звездата, която през декември бе обявена за почетен треньор на всички американски олимпийски отбори, не пропусна да се включи и в следмачовите емоции. След края на срещата Снууп Дог получи кратък урок по кърлинг от състезателите, а в замяна ги зарадва с ексклузивни сувенири – лъскави вериги с логото на Death Row Records и шапки с надпис „Coach Snoop“, които предизвикаха истински фурор сред феновете.

Олимпийската сцена в Милано и Кортина се оказа притегателна и за други известни американци. На женския хокейен двубой срещу Чехия, завършил с убедителна победа 4:1 за САЩ, сред зрителите бяха вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.