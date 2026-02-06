Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Снууп Дог вдъхнови американския тим по кърлинг с енергична подкрепа на Олимпиадата в Милано
  Тема: Зимни олимпийски игри

Снууп Дог вдъхнови американския тим по кърлинг с енергична подкрепа на Олимпиадата в Милано

6 Февруари, 2026 18:24 448 1

  • снууп дог-
  • кърлинг-
  • сащ-
  • олимпиада 2026-
  • милано-
  • кортина-
  • корди дропкин-
  • кори тийс-
  • победа над канада-
  • death row records-
  • coach snoop-
  • американски спорт-
  • олимпийски игри-
  • женски хокей-
  • джей ди ванс-
  • марко рубио

САЩ оглавиха Група А

Снууп Дог вдъхнови американския тим по кърлинг с енергична подкрепа на Олимпиадата в Милано - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуваща атмосфера и истински спортен дух завладяха залата в Милано, където легендарният рапър Снууп Дог се появи като неочакван талисман за националния отбор на САЩ по кърлинг при смесените двойки. Американците извоюваха драматична победа с 7:5 над Канада по време на Олимпийските игри Милано–Кортина 2026, а присъствието на музикалната икона не остана незабелязано.

Облечен в уникално яке, украсено с ликовете на звездите Корди Дропкин и Кори Тийс, Снууп Дог не просто наблюдаваше, а активно окуражаваше отбора от трибуните. Ентусиазмът му зарази и публиката, която бурно аплодираше всяко успешно изпълнение на американците.

„Да усещаш подкрепата на семейството, приятелите и дори на Снууп Дог – това е неописуемо! Той беше като истински треньор – не спираше да ни надъхва. Дори непознати хора ни аплодираха, което ни даде допълнителна енергия“, сподели развълнуваният Дропкин пред Reuters.

Хип-хоп звездата, която през декември бе обявена за почетен треньор на всички американски олимпийски отбори, не пропусна да се включи и в следмачовите емоции. След края на срещата Снууп Дог получи кратък урок по кърлинг от състезателите, а в замяна ги зарадва с ексклузивни сувенири – лъскави вериги с логото на Death Row Records и шапки с надпис „Coach Snoop“, които предизвикаха истински фурор сред феновете.

Олимпийската сцена в Милано и Кортина се оказа притегателна и за други известни американци. На женския хокейен двубой срещу Чехия, завършил с убедителна победа 4:1 за САЩ, сред зрителите бяха вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Зелко там ли да закадите по един масур

    18:34 06.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове