Американският женски хокеен тим отказа визита при Тръмп след олимпийския триумф
  Тема: Зимни олимпийски игри

24 Февруари, 2026 10:10 978 8

  • женски хокеен отбор на сащ-
  • доналд тръмп-
  • олимпиада 2026-
  • отказана покана-
  • равнопоставеност в спорта-
  • социални мрежи-
  • милано-кортина-
  • реч за състоянието на съюза

Решението на дамите бе посрещнато с разбиране от феновете

Американският женски хокеен тим отказа визита при Тръмп след олимпийския триумф - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Златните момичета на САЩ по хокей на лед категорично отклониха поканата на президента Доналд Тръмп за участие в традиционната реч за Състоянието на съюза. Олимпийските шампионки от Милано-Кортина 2026 предпочетоха да останат верни на вече поетите си ангажименти и да не се включат в официалната церемония във Вашингтон.

„Изключително сме признателни за вниманието и поканата към нашия отбор. За съжаление, поради натоварения график след Олимпиадата и предварително планирани събития, няма да можем да присъстваме“, обявиха от Американската федерация по хокей на лед пред медиите.

Решението на дамите бе посрещнато с разбиране от феновете, но и предизвика бурни реакции в общественото пространство.

В историческия финал на игрите американките надделяха с 2:1 над вечния съперник Канада, като повториха успеха и на мъжкия тим, който също триумфира със същия резултат срещу северните си съседи. И двата отбора получиха покана за речта на президента, но засега само жените са отказали участие.

Любопитен момент настъпи след финалния мач, когато Доналд Тръмп поздрави спортистите чрез видеовръзка в съблекалнята. В изказването си той спомена и дамския състав, но с ироничен тон, който не остана незабелязан от обществеността.

„Ще трябва да поканим и женския отбор, иначе ще ме импийчнат“, пошегува се държавният глава, предизвиквайки буря от реакции и критики онлайн. Допълнително напрежение внесе и поведението на мъжкия отбор, чиито членове реагираха с шумен смях на думите на президента, което бе възприето като неуважение към успеха на жените.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    10 2 Отговор
    рижия не е сключил сделка с тях затова са го отсвирили .

    Коментиран от #7

    10:13 24.02.2026

  • 2 Гориил

    4 4 Отговор
    Това означава, че женският отбор обича Америка по-малко, отколкото мрази Русия.Това в крайна сметка ще доведе до смъртта на съпрузите им в Иран.И нека не казват, че не са били предупредени.

    Коментиран от #5

    10:13 24.02.2026

  • 3 Жоро

    4 2 Отговор
    Хаххахахахахахахаххаха!Тва вече го писахте!Защо преписвате едно и също през 5 часа?Медиите са враг на народа!

    10:25 24.02.2026

  • 4 Дори на краварите им писна

    11 4 Отговор
    от ненормалния оранжев ционист.

    10:27 24.02.2026

  • 5 Съвет

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Намали конспиративните филми!

    10:36 24.02.2026

  • 6 женски хокеен тим отказа визита при Тръм

    3 4 Отговор
    кифленси пинизи

    мислят си че на него отмъщават
    а по скоро неуважение към американската нация

    10:46 24.02.2026

  • 7 затова са го отсвирили

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    къде
    в овалния ли му кабинет

    10:47 24.02.2026

  • 8 Тръмп забрани на

    1 0 Отговор
    Транс сексуални да играят като жеми
    И истинските жени сега си придават важност

    11:50 24.02.2026

