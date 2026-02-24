Американският женски хокеен тим отказа визита при Тръмп след олимпийския триумф

Златните момичета на САЩ по хокей на лед категорично отклониха поканата на президента Доналд Тръмп за участие в традиционната реч за Състоянието на съюза. Олимпийските шампионки от Милано-Кортина 2026 предпочетоха да останат верни на вече поетите си ангажименти и да не се включат в официалната церемония във Вашингтон.

„Изключително сме признателни за вниманието и поканата към нашия отбор. За съжаление, поради натоварения график след Олимпиадата и предварително планирани събития, няма да можем да присъстваме“, обявиха от Американската федерация по хокей на лед пред медиите.

Решението на дамите бе посрещнато с разбиране от феновете, но и предизвика бурни реакции в общественото пространство.

В историческия финал на игрите американките надделяха с 2:1 над вечния съперник Канада, като повториха успеха и на мъжкия тим, който също триумфира със същия резултат срещу северните си съседи. И двата отбора получиха покана за речта на президента, но засега само жените са отказали участие.

Любопитен момент настъпи след финалния мач, когато Доналд Тръмп поздрави спортистите чрез видеовръзка в съблекалнята. В изказването си той спомена и дамския състав, но с ироничен тон, който не остана незабелязан от обществеността.

„Ще трябва да поканим и женския отбор, иначе ще ме импийчнат“, пошегува се държавният глава, предизвиквайки буря от реакции и критики онлайн. Допълнително напрежение внесе и поведението на мъжкия отбор, чиито членове реагираха с шумен смях на думите на президента, което бе възприето като неуважение към успеха на жените.