Арсенал хвърли око на шведския защитник на Борусия Дортмунд

6 Февруари, 2026 18:51

Интерес към футболиста има и от други клубове

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Лондонският гранд Арсенал е насочил вниманието си към изгряващата звезда на Борусия Дортмунд – левия бек Даниел Свенсон, съобщават водещи европейски медии. Според информация на германския таблоид „Билд“, ръководството на „жълто-черните“ е склонно да се раздели с 23-годишния швед срещу сума от 26 милиона паунда (близо 30 милиона евро).

Интересът към Свенсон не се ограничава само до „артилеристите“. В надпреварата за подписа на талантливия бранител са се включили и английският Лийдс Юнайтед, както и италианският гранд Интер Милано. Очаква се през летния трансферен прозорец да се разрази истинска битка за услугите на шведския национал.

През настоящия сезон Даниел Свенсон впечатли с постоянството си, като записа 30 мача във всички турнири, реализира три попадения и подаде за още един гол. Договорът му с Борусия Дортмунд е валиден до лятото на 2029 година, което дава на германския клуб силна позиция при евентуални преговори.


  Гост

    Само един защитник ли имат Борусия Дортмунд?!!!

    19:39 06.02.2026

