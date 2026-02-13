Брентфорд препъна Арсенал

Брентфорд и Арсенал завършиха при равенство 1:1 в двубой от 26-ия кръг на английската Висша лига, изигран на стадион "Виталити".

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като и двата отбора търсеха пролуки в защитата на съперника.

След почивката "артилеристите" успяха да излязат напред в резултата. В 61-ата минута Нони Мадуеке се възползва от прецизен пас на Пиеро Инкапие и с хладнокръвен удар разпечата вратата на домакините.

Радостта на лондончани обаче не трая дълго. Само десет минути по-късно "пчеличките" отговориха подобаващо – Кийн Люис-Потър бе на точното място в точния момент, след като Сеп ван ден Берг му подаде и оформи крайното 1:1.

След този резултат Брентфорд се задържа на седмата позиция във временното класиране с актив от 40 точки, докато Арсенал продължава да оглавява таблицата с 57 пункта.