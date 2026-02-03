Атлетико Мадрид с ново попълнение: Родриго Мендоса подписа дългосрочен договор

Атлетико Мадрид привлече в редиците си изгряващата звезда на испанския футбол – Родриго Мендоса. Младият полузащитник, който вече е част от младежкия национален отбор на Испания, се обвърза с мадридчани до 2031 година, съобщиха официално от клуба.

Според информация на авторитетното издание „AS“, трансферната сума възлиза на внушителните 16 милиона евро – инвестиция, която подчертава амбициите на „дюшекчиите“ за бъдещето.

През настоящия сезон 20-годишният Мендоса се отличи с 16 участия в Ла Лига, като успя да се разпише веднъж и получи четири жълти картона.

Футболният му път започва в Елче, където дебютира през ноември 2022 година в двубой за Купата на краля. Оттогава насам талантливият халф има зад гърба си 71 официални мача и шест гола с екипа на Елче.