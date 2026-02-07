Мениджърът на Лийдс с огромни комплименти към Груев: Той е микс между Стоичков и Матеус

Мениджърът на Лийдс Юнайтед – Даниел Фарке, не спести похвалите си за българския национал Илия Груев, който изигра отличен мач срещу Нотингам Форест снощи.

Йоркшърци се наложиха с 3:0 у дома, а Груев блесна с две асистенции. Победата изкачи Лийдс на девет точки от зоната на изпадащите във Висшата лига.

След срещата Фарке сравни българския национал със Стоичков и германската легенда Лотар Матеус, определяйки го като най-добрия играч в мача.

Груев започна срещата като титуляр за сметка на Шон Лонгстаф и Ао Танака, а този ход на мениджъра на Лийдс се оказа повече от печеливш.

„През тренировъчната седмица Илия изглеждаше невероятна форма. Бих казал, че във всичките си мачове той е много надежден – винаги получава оценка между 7 от 10, но днес беше много близо до 10 от 10”, подчерта Фарке.

“Разговаряхме за това какво искаме да виждаме малко по-често от него. Да използва левия си крак в лявата зона на центъра, за да експлоатира слабостите, които бяхме забелязали в редиците на съперника. Насърчихме го да играе с повече мисъл за атаката и пасове напред от тази позиция”, каза още наставникът на Лийдс.

“Изглеждаше като микс между Христо Стоичков и Лотар Матеус. Беше навсякъде, спечели всяко единоборство, показа гениален ляв крак и направи две асистенции. Мисля, че той беше най-добрият ни играч. Илия олицетворява всичко, към което се стремим – толкова много борбеност и огромно желание“, каза още Даниел Фарке.