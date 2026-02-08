Новини
Антоан Конте официално се завърна в Ботев Пловдив

8 Февруари, 2026 17:00 717 2

  • антоан конте-
  • ботев пловдив-
  • футбол

"Канарчетата" продадоха Конте в южната ни съседка преди година

Антоан Конте официално се завърна в Ботев Пловдив - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът Антоан Конте официално отново е играч на Ботев Пловдив. 32-годишният национал на Гвинея пристига като свободен агент, след като разтрогна договора си с турския Ъъдър.

"Канарчетата" продадоха Конте в южната ни съседка преди година. През този сезон той записа общо 15 мача за досегашния си тим.

Конте игра за Ботев от лятото на 2023 година до началото на 2025. За пловдивчани той записа общо 42 мача.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 кой му дреме

    4 0 Отговор
    българите мрьт като мухи, а вие ни занимавате с некви м@нгали
    вие акьл имате ли бе ???

    17:22 08.02.2026

  • 2 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    То в Ботяв не остана и един бледолик бре. 🤣

    19:43 08.02.2026

