Антоан Конте официално се завърна в Ботев Пловдив

Защитникът Антоан Конте официално отново е играч на Ботев Пловдив. 32-годишният национал на Гвинея пристига като свободен агент, след като разтрогна договора си с турския Ъъдър.

"Канарчетата" продадоха Конте в южната ни съседка преди година. През този сезон той записа общо 15 мача за досегашния си тим.

Конте игра за Ботев от лятото на 2023 година до началото на 2025. За пловдивчани той записа общо 42 мача.