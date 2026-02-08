Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лийдс със силна похвала: Окачете Илия Груев в Лувъра

Лийдс със силна похвала: Окачете Илия Груев в Лувъра

8 Февруари, 2026 19:29 1 766 4

  • илия груев-
  • лийдс-
  • футбол-
  • нотингам форест

Този път лично неговият клуб - Лийдс, отбеляза страхотното му представяне

Лийдс със силна похвала: Окачете Илия Груев в Лувъра - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Похвалите за българския халф Илия Груев след мача срещу Нотингам Форест, спечелен с 3:1, продължава. Този път лично неговият клуб - Лийдс, отбеляза страхотното му представяне.

Йоркширци публикуваха Heat map-а (б.р. – топлинна карта) на Груев, показвайки къде се е придвижвал в хода на срещата.

„Окачете го в Лувъра“, написаха от Лийдс. Видно е, че Груев е обхванал голяма част от игралното поле, спомагайки за успеха на своя тим.

Илия Груев асистира за две от трите попадения на Лийдс, като записа и 98% точност на подаванията - 44 успешни от общо 45.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи искат да го гонят в чужбина

    4 1 Отговор
    Иначе биха предложили Бритиш мюзиум! Там има експонати от цял свят! Не е по лош от Лувъра!

    19:36 08.02.2026

  • 2 Специалиста

    10 0 Отговор
    Поне имаме един футболист който умее да тича 90 минути като вихрогонче. Сега да видим може ли да щрака с пръсти цяла вечер. А, забравих да питам, някой знае ли къде е Преслава?

    19:36 08.02.2026

  • 3 Ицо Уинбетя

    2 0 Отговор
    А мене няма ли да ме окачат, какъв е тоя младок?!?

    22:24 08.02.2026

  • 4 Ники

    0 0 Отговор
    Смях в гората...

    00:05 09.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове