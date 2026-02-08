Лийдс със силна похвала: Окачете Илия Груев в Лувъра

Похвалите за българския халф Илия Груев след мача срещу Нотингам Форест, спечелен с 3:1, продължава. Този път лично неговият клуб - Лийдс, отбеляза страхотното му представяне.
Йоркширци публикуваха Heat map-а (б.р. – топлинна карта) на Груев, показвайки къде се е придвижвал в хода на срещата.
„Окачете го в Лувъра“, написаха от Лийдс. Видно е, че Груев е обхванал голяма част от игралното поле, спомагайки за успеха на своя тим.
Илия Груев асистира за две от трите попадения на Лийдс, като записа и 98% точност на подаванията - 44 успешни от общо 45.
