Ман Сити остава в битката за титлата след драма на "Анфийлд"

Манчестър Сити остана в битката за титлата с Арсенал, след като се добра до изключително ценна победа с 2:1 над Ливърпул, дошла след късен обрат на "Анфийлд" в голямото дерби от 25-ия кръг на Премиър лийг.

Още във втората минута гостите стигнаха до чиста ситуация, след като Бернардо Силва изведе Холанд зад отбраната. Първото докосване на норвежеца не бе добро и Алисон го блокира, след което Керкез се намеси добре, за да попречи на повторния опит на Холанд.

Малко след това и Сити показа колебания в защита след две поредни грешки на Хусанов, но Ливърпул не успя да се възползва.

Двубоят продължи да бъде много динамичен, с доста нерви в дефанзивен план. Гостите обаче със сигурност бяха по-активният и атакуващ отбор в първия 1/4 час. В 16-ата минута "гражданите" имаха известни претенции за дузпа, след като Мармуш падна след единоборство с Конате. Нарушение обаче нямаше.

Предимството на Сити започваше да става все по-осезаемо. В 22-рата минута Аит-Нури се справи добре със Собослай, след което върна към Холанд, който продължи към Мармуш. Ударът на египтянина обаче бе отклонен в корнер.

Ливърпул отправи първия си удар чак в 26-ата минута, след като Мак Алистър добре намери в наказателното поле Салах, който обаче трябваше да стреля с десния си крак и Геи отклони в корнер.

В 28-ата минута Донарума се отдалечи от вратата си, за да пресече дълбоко центриране на Собослай. Салах се опита да прехвърли от малък ъгъл италианеца, но с него прехвърли и вратата.

В добър период за Ливърпул неразбирателство между Ван Дайк и Алисон доведе до тъч в полза на гостите. След бързото му изпълнение Родри се откъсна отдясно и центрира. Топката стигна до Холанд, който нанесе удар, но Алисон нямаше проблем да спаси.

В 43-тата минута и домакините имаха претенции за дузпа. Ван Дайк свали с глава центриране от свободен удар, след което Салах претендираше, че е бил повален от Бернардо Силва, който леко го задържа за рамото. И тук нямаше последствия.

В самото начало на второто полувреме Салах имаше добра възможност, след като получи в наказателното поле от Екитике, но ударът му бе блокиран. Веднага след това Алисон излезе извън наказателното поле, за да пресече дълго подаване към Мармуш. И двамата не успяха да играят с топката и опасността премина.

Ливърпул играеше доста по-активно в началото на втората част.

В 52-рата минута Собослай нанесе първия точен удар за Ливърпул в мача. Той стреля от границата на наказателното поле, но Донарума улови без проблеми. Минута след това мърсисайдци стигнаха до най-добрата си възможност до момента. Виртц получи от Салах, много добре задържа, след което пусна към Гакпо, който веднага намери отляво Екитике. Ударът на французина към далечния ъгъл обаче премина встрани.

Сити отговори с удар на Семеньо от границата на наказателното поле. Алисон спаси. Секунди след това Екитике направи още по-голям пропуск, след като Салах "сложи" топката на главата му. Французинът просто трябваше да уцели вратата от седем метра, но прати топката встрани.

В 64-тата Диаш стреля от 22 метра, но встрани. Ведднага след това Ливърпул организираха много добра атака, завършила с удар на Виртц, който бе намерен добре от Екитике. Германецът стреля по земя, но Геи блокира.

В 68-ата минута дойде и най-напрегнатата ситуация. Геи задържа на границата на наказателното поле откъсващия се Салах и буквално скъса фланелката му. Египтянинът поиска дузпа, но Крейг Поусън отсъди нарушение извън наказателното поле, което потвърдиха и повторенията, и даде жълт картон на бранителя. ВАР се съгласи с решението му. Собослай пък стреля над вратата.

Няколко минути след това Собослай получи нов шанс да стреля от свободен удар. Този път изпълнението му над 25 метра бе изключително. Унгарецът фалцира топката, която чукна страничната греда и влезе във вратата на Донарума, останал неподвижен.

Манчестър Сити не наложи особен натиск, но успя десет минути след това да изравни. Холанд игра с глава след центриране на Шерки и така изведе Бернардо Силва зад защитата на Ливърпул. Португалецът пусна топката покрай Алисон за 1:1. Собослей пък тук не бе точен в защитата, защото той покри засадата.

В добавеното време главният рефер Крейг Поусън отсъди дузпа в полза на Манчестър Сити, след като Алисон връхлетя върху Матеус Нунеш, който нямаше как да стигне до топката, която излезе в аут. ВАР потвърди решението на Пуосън, а Холанд бе точен от бялата точка, вкарвайки първия си гол на "Анфийлд".

Сити можеше да стигне и до трети гол в 97-ата минута, когато излезе сам срещу Алисон, но вратарят спаси. В 99-ата минута пък Ливърпул можеше да изравни. Мак Алистър нанесе страхотен удар, получи се рикошет и топката летеше под напречната греда, но Донарума някак успя да избие над вратата си.

Драмата не свърши тук. В десетата минута на добавеното време Алисон бе в наказателното поле на Сити и гостите организираха контраатака. Шерки опита да изведе Холанд, който спринтира към вратата. Собослай го задържа, но Посън даде авантаж. След това Холанд издърпа Собослай и му попречи да изчисти топката, която влезе във вратата. ВАР се намеси и след преглед на ситуацията Поусън върна ситуацията до нарушението на унгареца, който получи червен картон. Сити пък трябваше да изпълни пряк свободен удар на границата на наказателното поле.