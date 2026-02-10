Новини
Макларън разкри новия си болид за сезон 2026: Папаята отново властва на пистата

10 Февруари, 2026 06:19 348 0

Събитието се проведе в Бахрейн

Макларън разкри новия си болид за сезон 2026: Папаята отново властва на пистата - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров

Отборът на Макларън официално представи своя нов болид за предстоящия сезон 2026 във Формула 1. Събитието, което се проведе на Международната писта в Бахрейн и бе излъчено на живо, привлече вниманието на фенове и експерти от цял свят.

Само броени часове преди старта на първите предсезонни тестове, екипът от Уокинг изненада всички с изящния дизайн на новия автомобил. Макларън остана верен на емблематичната си папая, която и тази година доминира в цветовата схема на болида, допълнена от стилни антрацитени акценти и деликатни тюркоазени детайли. Тази модерна визия се пренася и върху състезателните гащеризони на пилотите, които ще се отличават с ярки папая нюанси.

На премиерата присъстваха звездният пилотски тандем – световният шампион Ландо Норис и неговият съотборник Оскар Пиастри, които споделиха своите емоции пред публиката.

„Чувството е невероятно! Винаги е специално да видиш новата кола за първи път. Нямам търпение да я управлявам на пистата“, сподели развълнуваният Норис.

Пиастри също не скри оптимизма си: „Надявам се този болид да ни донесе още повече успехи през новия сезон.“

Към тях се присъединиха и ключови фигури от ръководството на Макларън – шефът на отбора Андреа Стела, изпълнителният директор Зак Браун, маркетинг директорът Лу Макюън и главният дизайнер Роб Маршал, които разкриха подробности около иновациите и технологичните подобрения в новия болид.

Със свежия си външен вид и амбициозен екип, Макларън влиза в сезон 2026 с високи очаквания и желание да затвърди позицията си сред водещите сили във Формула 1.


