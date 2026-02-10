Иван Панков блести с гол за Красава при категоричен успех в кипърското първенство

Българският младежки национал Иван Панков остави ярка следа в 21-ия кръг на кипърската Първа лига, след като реализира попадение за убедителната победа на Красава с 3:0 срещу АЕЛ Лимасол на собствен терен.

Двадесетгодишният талант започна двубоя като титуляр и не напусна терена до последния съдийски сигнал, демонстрирайки отлична форма и борбен дух.

Домакините откриха резултата в 37-ата минута чрез Исам Шебаке, а само три минути по-късно именно Панков удвои аванса на своя тим с прецизен удар. Крайното 3:0 оформи Алгамсим Ба в 57-ата минута, с което Красава затвърди превъзходството си.

След този успех Красава се изкачи на 12-о място във временното класиране, събирайки 20 точки. АЕЛ Лимасол, от своя страна, остава на седмата позиция с актив от 30 точки.